EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, TSK'nin, birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını belirterek, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, 4-14 Ağustos arasında Letonya'da icra edilen Baltic Trust Karşı Dron Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildiren Aktürk, şunları kaydetti:

"NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) çerçevesinde İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Montecucoli tarafından 23-25 Ağustos tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 19 Ağustos'ta TCG Anadolu dahil 10 gemi ve deniz hava unsurlarının katılımı ile İzmit Körfezi'nde tören geçişi icra edilmiştir. Diğer yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca bugün muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Karadeniz'de eğitim uçuşu icra edilecek, NATO kapsamında Romanya hava sahasında gerçekleştirilecek Entegre Hava ve Füze Savunma faaliyetine 2 adet F-16 ile katılım sağlanacaktır. Konya Bilim Festivali çerçevesinde 23 Ağustos'ta Türk Yıldızları akrobasi timimiz tarafından Konya'da, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ise 23 Ağustos'ta Ahlat'ta, 24 Ağustos'ta Malazgirt'te SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları yapılacaktır."

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma Grup (SAS) komutanlıkları tarafından gösteriler icra edildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

SAVUNMA SANAYİ

Tuğamiral Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle TSK'nın güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının yapıldığı bilgisini veren Aktürk, şunları ifade etti:

"Savunma sanayisindeki başarılı çalışmalarını uluslararası alanda aldığı ödüllerle taçlandıran MKE, KBRN ürünlerinin tanıtımı amacıyla hazırladığı filmle, 60'tan fazla ülkeden şirketlerin yarıştığı 23'üncü Stevie Awards Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde video kategorisinde 'Altın' ödüle layık görülmüş ve dünyada bu başarıya ulaşan tek savunma sanayi firması olmuştur. Bu önemli başarı dolayısıyla MKE'yi ve emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasının halk oylamasının tamamlandığını kaydetti.

Öğrencilerin bayrağa, vatana ve Mehmetçiğe duydukları sevgi ve bağlılığı sanat yoluyla ifade ettikleri yarışma kapsamında, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde gerçekleştirilen halk oylamasının ardından dereceye giren eserlerin belirlendiğini aktaran Aktürk, yarışma sonuçlarının yarın (21 Ağustos) MSB ve MEB'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağını açıkladı.

Aktürk, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf ve emeklilerine yönelik 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Eylül itibarıyla alınacağını söyledi.

Başvuru sahiplerinin, terör sonucu yaralanma olayına ilişkin bilgileri sisteme kaydetmeleri ve varsa ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri yüklemelerinin yeterli olacağını belirten Aktürk, başvuruların yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden kabul edileceğini ifade etti.

SORULAR YANITLANDI

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Kocaeli'de bulunan TCG Koçhisar gemisinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun dün art arda gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin sorulması üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda, askeri diplomasi alanında hem Sayın Bakanımız, hem de Sayın Genelkurmay Başkanımız, bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımızın dün gerçekleştirdiği görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırdı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ HAVA ÜSSÜNE SALDIRISI

Bakanlık tarafından, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırılarına ilişkin sorulara karşılık, şu açıklama yapıldı:

"İsrail'in, Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz."

BİR DE YUNAN'A!

Basın mensuplarının Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'ne yönelik soruları üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'ni yakından takip ediyoruz. Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Bununla birlikte Türkiye, Ege'nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır."

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