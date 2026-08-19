Okullara 30 bin bahçe görevlisi alımı: İŞKUR başvuru şartları ve il kontenjanları

Başvuruların ayrıca e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de alınması bekleniyor.

Kadın ve erkek adayların başvurabileceği görevlendirmelerin Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılması ve çalışma süresinin 9 ay olması bekleniyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye genelindeki okullarda 30 bin bahçe görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor.

EN FAZLA GÖREVLİ İSTANBUL'DA OLACAK

Paylaşılan kontenjan bilgilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de binden fazla kişi görevlendirilecek. Açıklanan bazı illerdeki kontenjanlar şöyle:

İL KONTENJAN İstanbul 3 bin 13 Ankara 1.628 İzmir 1.242 Konya 937 Van 812 Şanlıurfa 805 Adana 788 Diyarbakır 776 Gaziantep 775 Bursa 736

İKAMET EDİLEN MAHALLE ŞARTI UYGULANACAK

Bahçe görevlisi olmak isteyen adayların, ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabilmesi öngörülüyor. Buna göre adayların farklı bir mahalledeki okul yerine kendi ikamet bölgesindeki okulları tercih etmesi gerekecek.

Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşından büyük olması şartı aranacak. Kadın ve erkek adaylar ilanlara başvurabilecek.

Başvuru sürecinde adaylar hakkında güvenlik soruşturması yapılması da planlanıyor. Ayrıca başvuru şartları arasında adli sicil kaydının bulunmaması da yer alacak.