Okullara 30 bin bahçe görevlisi alımı: İŞKUR başvuru şartları ve il kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğiyle yeni eğitim dönemi öncesi okullara 30 bin bahçe görevlisi alınıyor. TYP kapsamında 9 ay sürecek istihdam için başvurular e-Devlet ve İŞKUR e-Şube üzerinden yapılabilecek.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye genelindeki okullarda 30 bin bahçe görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor.
BAŞVURULAR İŞKUR, E-DEVLET VE ALO 170 ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
Başvuru takviminin yayımlanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube sistemine giriş yapabilecek.
İŞKUR sisteminde Toplum Yararına Programlar (TYP) bölümüne girilerek ikamet edilen il seçilecek. Açılan bahçe görevlisi ilanları arasından şartları uygun olan ilana başvuru yapılabilecek.
Başvuruların ayrıca e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de alınması bekleniyor.
EN FAZLA GÖREVLİ İSTANBUL'DA OLACAK
Paylaşılan kontenjan bilgilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de binden fazla kişi görevlendirilecek. Açıklanan bazı illerdeki kontenjanlar şöyle:
İKAMET EDİLEN MAHALLE ŞARTI UYGULANACAK
Bahçe görevlisi olmak isteyen adayların, ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabilmesi öngörülüyor. Buna göre adayların farklı bir mahalledeki okul yerine kendi ikamet bölgesindeki okulları tercih etmesi gerekecek.
Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşından büyük olması şartı aranacak. Kadın ve erkek adaylar ilanlara başvurabilecek.
Başvuru sürecinde adaylar hakkında güvenlik soruşturması yapılması da planlanıyor. Ayrıca başvuru şartları arasında adli sicil kaydının bulunmaması da yer alacak.
GÖREV SÜRESİ 9 AY OLACAK
Okullarda görevlendirilecek personelin TYP kapsamında 9 ay süreyle çalışması bekleniyor. Bu sürenin tamamlanmasının ardından sözleşmeler sona erecek.
Bu nedenle söz konusu istihdamın sürekli kadro yerine belirli süreli bir çalışma modeli kapsamında uygulanması planlanıyor.
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