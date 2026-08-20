Denizolgun'un şüpheli ölümünde dosya yeniden açıldı! "Kayıp video" detayı... "Kuriş dayısının öldürüleceğini biliyordu"

Süleymancılar cemaati eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölüm dosyası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın talimatıyla yürütülen ʺAlihan Kuriş Suç Örgütüʺ ana soruşturması kapsamında yeniden açıldı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

'DAYIMI ÖLDÜRDÜLER'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren tanık Rüstem Şahin; cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın ailesine ve cemaate çocukluğundan beri bağlı olduğunu belirterek, cemaatin mevcut lideri Alihan Kuriş hakkında ürpertici iddialarda bulundu.

Şahin'in ifadesine göre olay günü Alihan Kuriş'in yanında bulunan cemaat mensubu Yunus K., Kuriş'e gelen bir telefona tanıklık etti. Telefonda konuşan Kuriş, telefonu kapattıktan hemen sonra yanındakilere dönerek henüz olay kimse tarafından bilinmiyorken "Dayımı öldürdüler." dedi. Kuriş, Yunus K.'yi acilen Beykoz'daki çiftliğe cenazenin başına gönderdi, kendisi ise başka kişilerle buluşmaya gitti. Ardından Alihan Kuriş, cemaat dışından bir grupla cenazenin bulunduğu yere gelip Yunus K.'yi binadan uzaklaştırdı.

Şahin ifadesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Alihan Kuriş'in, dayısının öldürüleceğinden kesinlikle haberi vardı. Arif Ahmet Denizolgun, 2016'da Beykoz'daki at çiftliğinde öldürüldü. 'Öldürüldü' diyorum çünkü bu olay yaşanmadan önce Alihan Kuriş'in arkadaşı Doktor H.R.T., diğer arkadaşı İsmail Ü.'ye; Kuriş'in, kendisini cemaatin başına getireceklerinden ve altyapısının bulunmadığından dert yandığını anlatmış."