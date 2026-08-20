Denizolgun'un şüpheli ölümünde dosya yeniden açıldı! "Kayıp video" detayı... "Kuriş dayısının öldürüleceğini biliyordu"
Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Tanık Rüstem Şahin, "Alihan Kuriş, dayısının öldürüleceğini biliyordu" itirafında bulundu. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazarak otopsi işlemlerine ait görüntü video/fotoğraf kayıtlarını istedi. Ancak otopsi esnasında çekilen video kaydının kayıp olduğu ortaya çıktı. Otopsi heyetindeki FETÖ parmağı da göz önünde bulundurulduğunda şüphe daha da arttı.
Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ani ve şüpheli ölüm dosyası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın talimatıyla yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" ana soruşturması kapsamında sil baştan açıldı. Soruşturmanın seyrini değiştiren şok tanık itiraflarına ulaşıldı.
'DAYIMI ÖLDÜRDÜLER'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren tanık Rüstem Şahin; cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın ailesine ve cemaate çocukluğundan beri bağlı olduğunu belirterek, cemaatin mevcut lideri Alihan Kuriş hakkında ürpertici iddialarda bulundu.
Şahin'in ifadesine göre olay günü Alihan Kuriş'in yanında bulunan cemaat mensubu Yunus K., Kuriş'e gelen bir telefona tanıklık etti. Telefonda konuşan Kuriş, telefonu kapattıktan hemen sonra yanındakilere dönerek henüz olay kimse tarafından bilinmiyorken "Dayımı öldürdüler." dedi. Kuriş, Yunus K.'yi acilen Beykoz'daki çiftliğe cenazenin başına gönderdi, kendisi ise başka kişilerle buluşmaya gitti. Ardından Alihan Kuriş, cemaat dışından bir grupla cenazenin bulunduğu yere gelip Yunus K.'yi binadan uzaklaştırdı.
Şahin ifadesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Alihan Kuriş'in, dayısının öldürüleceğinden kesinlikle haberi vardı. Arif Ahmet Denizolgun, 2016'da Beykoz'daki at çiftliğinde öldürüldü. 'Öldürüldü' diyorum çünkü bu olay yaşanmadan önce Alihan Kuriş'in arkadaşı Doktor H.R.T., diğer arkadaşı İsmail Ü.'ye; Kuriş'in, kendisini cemaatin başına getireceklerinden ve altyapısının bulunmadığından dert yandığını anlatmış."
OTOPSİ VİDEOLARI KAYIP MI?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı ile Adli Tıp Kurumu (ATK) arasında geçen resmî yazışmalar, adli tıp tarihindeki büyük bir skandalı belgeledi.
Aylarca süren resmî yazışma trafiğinde soruşturma dosyasına otopsi videolarının kayıp olduğu şüphesi yansıdı.
- 24 Şubat 2026'da Bakırköy Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumuna müzekkere yazarak otopsi işlemlerine ait görüntü, video veya fotoğraf kaydı olup olmadığını sordu.
- 12 Mart 2026'da ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi, sadece fotoğrafların bulunduğunu belirterek video konusunu geçiştiren muğlak bir cevap verdi.
- 1 Haziran 2026'da ise savcılık, fotoğraf ve videoların tamamının bir CD'ye aktarılarak acilen gönderilmesini talep etti.
- 14 Temmuz 2026'da gönderilen CD'yi inceleyen savcılık; CD'de yalnızca 145 adet fotoğraf olduğunu, bir saniyelik bile video kaydı bulunmadığını resmî tutanakla saptayarak ATK'ye sert bir ihtar yazdı: "Video kaydı nerede? Yoksa gerekçesini bildirin!"
- 16 Temmuz 2026'da ATK Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili nihai cevabında, "Arif Ahmet Denizolgun'a ait otopsi esnasında çekilen herhangi bir video kaydı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Müşteki vekili Av. Hakan Karakuş; standart otopsi usullerine aykırı olan bu durumun, şüpheli ölümün delillerini karartmak ve gerçeğin üstünü örtmek adına kasıtlı bir ihmal olduğunu belirterek adli tıp bilişim personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.
'TEMİZ' RAPORUNDA FETÖ PARMAĞI
Denizolgun'un ölümüne "doğal beyin kanaması" raporu veren otopsi heyetindeki Uzman Doktor Yusuf İslam Duman'ın ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün hücre yapılanmasında "Zafer" kod adlı bir örgüt mensubu olduğu ortaya çıktı. Örgütün Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) evlerinde görev yapan ve Karaman Adli Tıp Kurumunda görevliyken gözaltına alınan Duman, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılmıştı. Şüpheli ölümün ardından apar topar hazırlanan "temiz" raporunun altında bu FETÖ iltisaklı doktorun imzasının bulunması şüpheleri artırdı.
CESET SIVISINDA ÖLÜMCÜL METALLER
Soruşturma dosyasındaki 8 Eylül 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, cinayetin zehirleme yöntemiyle işlenmiş olabileceğine dair sarsıcı delillerin yer aldığı öğrenildi.
Maktulün ceset çürüme sıvısında yapılan analizlerde; normal değerlerin çok üzerinde baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve cıva gibi ağır toksik metaller tespit edildi. Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, bu ölümcül kimyasalların maktulün vücuduna nasıl girdiğini kesin olarak belirleyecek.
Haber: Halit Turan