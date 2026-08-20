İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi: Seferlerde aksama yaşandı

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, Beyoğlu Fındıklı İstasyonu'nda raydan çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen olayın ardından tramvayda bulunan yolcular tedbir amacıyla tahliye edildi.

Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Tramvayın raydan çıkmasının ardından bölgeye teknik ekipler sevk edildi. Tramvayda bulunan yolcular herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye edilirken, ekipler aracın yeniden raylara alınması için çalışma başlattı.