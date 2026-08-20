İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi: Seferlerde aksama yaşandı
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyoğlu'ndaki Fındıklı İstasyonu'nda henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yolcular tedbir amacıyla tahliye edilirken kazada yaralanan olmadı. Teknik ekiplerin çalışmasıyla yeniden raylara yerleştirilen tramvay bölgeden kaldırıldı.
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, Beyoğlu Fındıklı İstasyonu'nda raydan çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen olayın ardından tramvayda bulunan yolcular tedbir amacıyla tahliye edildi.Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Tramvayın raydan çıkmasının ardından bölgeye teknik ekipler sevk edildi. Tramvayda bulunan yolcular herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye edilirken, ekipler aracın yeniden raylara alınması için çalışma başlattı.
YENİDEN RAYLARA YERLEŞTİRİLDİ
Teknik ekiplerin çalışması sonucunda tramvay yeniden raylara yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tramvay bölgeden kaldırıldı.
SEFERLERDE KISA SÜRELİ AKSAMA
Olay nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferlerde kısa süreli aksama meydana geldi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.