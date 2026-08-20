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Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tartıştığı kadını apartman bahçesinde darbeden şüpheli, elinden kurtulup kaçan kadını sokakta yakaladı. Tekme ve yumruklarla devam eden şiddete çevredekiler müdahale etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

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Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada

Adana'da kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şüpheli ile kadın arasında apartman bahçesinde tartışma çıktı.

Video Oynatma İkonu Adana’da sokak ortasında kadına saldırdı!

Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada-2

Tartışmanın ardından kadını darbeden şüpheli, elinden kurtulup uzaklaşmaya çalışan kadının peşinden gitti. Sokakta yakaladığı kadına tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti.

Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada-3

Kadının yere düşmesinin ardından da süren şiddete çevredekiler müdahale etti.

Saldırganın kadını dövdüğü anlar kameraya yansıdı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Saldırganın kadını dövdüğü anlar kameraya yansıdı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada-5

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Olay sırasında yaşananlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada-7 Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada-8 Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada-9
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