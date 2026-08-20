Kaçmaya çalıştı, sokakta yakaladı! Adana'da tartıştığı kadını döven saldırgan kamerada
Adana'nın Sarıçam ilçesinde tartıştığı kadını apartman bahçesinde darbeden şüpheli, elinden kurtulup kaçan kadını sokakta yakaladı. Tekme ve yumruklarla devam eden şiddete çevredekiler müdahale etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.
Adana'da kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şüpheli ile kadın arasında apartman bahçesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından kadını darbeden şüpheli, elinden kurtulup uzaklaşmaya çalışan kadının peşinden gitti. Sokakta yakaladığı kadına tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti.
Kadının yere düşmesinin ardından da süren şiddete çevredekiler müdahale etti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Olay sırasında yaşananlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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