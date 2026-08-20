Yeni Parti’deki atama krizi kanlı bitti: Vekil Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in Şahinbey’de uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanmasının ardından, saldırıyı gerçekleştiren Yeni Parti'ye geçen eski CHP İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’in emniyet ve savcılık ifadesi ortaya çıktı. Siyasi atama krizi yüzünden başlayan tartışmada Meriç'in telefonda "Konum at geliyorum" dediğini öne süren Keleş, evden yanına aldığı meyve bıçağıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ederek kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini öne sürdü.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Seydi Ahmet Keleş ifadesinde olayın ilçe başkanlığı atama sürecindeki gerilimden kaynaklandığını iddia etti.
YENİ PARTİLİ VEKİLE BIÇAK!
Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, Yeni Parti'ye geçen eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı. 18 Ağustos 2026 günü Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan Meriç'in ilk aşamada hayati tehlikesi bulunduğu bildirilmişti. Ameliyatın ardından Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in hayati riskinin kalmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
SEYDİ AHMET KELEŞ'İN İFADESİ TAKVİM'DE
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutanaklara yansıyan emniyet ifadesinde suçlamaları kabul eden Keleş, cinayet kastının bulunmadığını savunarak olayın ilçe başkanlığı atama sürecinde başlayan gerilimden kaynaklandığını iddia etti.
SİYASİ ATAMA PAZARLIĞI VE KÜFÜRLÜ TARTIŞMA
İfadesinde yaklaşık bir ay öncesine kadar CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğunu belirten Keleş, yönetiminin feshedilmesinin ardından istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini söyledi.
Kendisinden kısa bir süre sonra partiye katılan Milletvekili Melih Meriç ile Oğuzeli'nde bir çay ocağında görüştüklerini aktaran Keleş, Meriç'in kendisine "Sen seçilmiş bir kişisin. Ben de geçtim, sen de yeni kurulan Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim" dediğini öne sürdü. Beklediği atamanın yapılmaması ve koltuğa "AK Partili bir ismin getirileceği" duyumu üzerine il başkanıyla tartıştığını belirten Keleş, bu görüşmeden 5-10 dakika sonra Meriç'in kendisini arayarak küfürler ettiğini ve "Sen benim atadığım il başkanıyla nasıl böyle küfürlü konuşursun... Neredesin anasını... neredesin yanına geleceğim" dediğini ileri sürdü.
"KONUM AT GELİYORUM" ÇAĞRISI VE KANLI BULUŞMA
İki isim arasındaki krizin bir süre sonra yatıştığını ve WhatsApp üzerinden helalleştiklerini anlatan Keleş, olay günü saat 14.00 sıralarında evinde alkol alırken Meriç'in kendisini tekrar aradığını ifade etti. Meriç'in telefonda "Lan sen benim arkamdan ne konuşuyorsun şerefsiz. Senin ananı avradını... Konum at lan geliyorum" dediğini beyan eden Keleş, ikamet ettiği sitenin konumunu attığını kabul etti.
Meriç'in site önüne geldiğini haber vermesi üzerine evdeki sarı saplı meyve bıçağını arka cebine koyarak aşağı indiğini söyleyen Keleş, "Koruması ve silahı olabileceği düşüncesiyle korku ve panikle bıçağı yanıma aldım" dedi.
"4 BİN ADAMIM VAR" TEHDİDİ VE BIÇAKLAMA ANI
Site kapısında yalnız olan Meriç'in üzerine yürüyerek "Namussuz şerefsiz seni bitiririm, benim yanımda 4000 tane adam çalışıyor" şeklinde bağırdığını ve kendisine yumruk attığını iddia eden Keleş, aldığı darbeyle yere düştüğünü savundu. Bıçağı çıkarıp "Vekilim çık git buradan" demesine rağmen Meriç'in ikinci kez yumruk attığını söyleyen şüpheli, Meriç'in elini beline atması üzerine silah çekeceği korkusuyla elindeki bıçağı savurduğunu itiraf etti.
Meriç'in gömleğindeki kanı görünce yaralandığını anladığını ve çevredekilere "Allah için bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün" diye bağırdığını ileri sürdü.
BIÇAĞI HASTANE ÇEVRESİNE ATTI, TARLADA 4 SAAT BEKLEYİP TESLİM OLDU
Olay yerinden panikle kaçarak yoldan geçen bir araca bindiğini ve kendisini 200 metre ileride bıraktırdığını anlatan Keleş, olayda kullandığı meyve bıçağını Şehir Hastanesi çevresinde bir yere attığını beyan etti.
Ardından bindiği ticari taksiyle Oğuzeli yoluna gittiğini, motosikletle kendisini almaya gelen oğlunun "Emniyete gidelim" teklifini reddederek tarlalarda yürüdüğünü söyledi. Yaklaşık 3-4 saat tarlada oturduktan sonra kendi rızasıyla emniyete giderek teslim olduğunu belirten Keleş, "Çok pişmanım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim, amacım kendimi korumaktı" dedi.
Emniyet birimlerinin olay yerindeki güvenlik kameraları ve saha incelemeleriyle soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
SAVCILIK İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI
27 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli Keleş'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
Keleş, ifadesinde, kendisine ilçe başkanlığı dolayısıyla söz verildiğini ancak başka birinin ataması yapılınca tepki gösterdiğini ve bu sebeple tartışma çıktığını söyledi. Keleş, ''CHP'den Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de Yeni Parti'ye katıldı. Vekilimiz benimle Oğuzeli ilçesinde bir çay ocağında yalnız başımıza görüştüğümüzde bana 'Sen seçilmiş bir kişisin, ben geçtim, sen de Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim' demişti. Ancak bugüne kadar başkanlık atamam yapılmadı. Ben atama beklediğim süreçte alkollü olarak araç kullanmak suçundan ve geçmiş tarihteki farklı bir olaydan dolayı 2 günlüğüne cezaevine girip çıktım. Bu tarihte halen ilçe başkanı belli değildi ve ben atanmamı bekliyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra başka birinin atanacağını duydum. Vekilimiz Melih Meriç'i arayarak kendisine bu durumun doğru olup olmadığını sorduğumda, bana 'Ben senin işini yapacağım, merak etme bekle' dedi ve görüşmemiz sonlandı. Bir gün sonra Yeni Parti'nin Gaziantep İl Başkanını aradım ve Oğuzeli İlçe Başkanlığına yapılan atama dolayısıyla tartıştım'' dedi.
"KONUM AT DEDİ, ATTIM"
Keleş, milletvekili Meriç'in olay günü kendisini aradığını ve konum atmasını istediğini ifade ederek, milletvekilinin koruması olabileceğini düşünerek yanına bıçak aldığını söyledi.
Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı anı kamerada!
Keleş, ''Melih Meriç vekilimiz beni telefonla aradı ve bana 'benim atadığım il başkanıyla nasıl küfürlü konuşursun, nasıl münakaşaya girersin, yanına geleceğim' diye küfürlü konuştu. Bu görüşmeden bir gün sonra Oğuzeli ilçesine farklı bir şahıs, Yeni Parti'den ilçe başkanı olarak atandı. Sonrasında görüşmedik. Bu konuşmadan olayın yaşandığı güne kadar Meriç ile görüşmedik. Olay günü 14.00 sıralarında evimde alkol aldım. Olay saatinden yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç aradı ve konum atmamı isteyip küfürlü konuştu. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni aradı ve 'Aşağıya in, sitenin önündeyim' dedi. Ben de kendisinin tavırlı konuşmaları, koruması olması ve kendisine ait silah olmasından dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı alıp pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim" diye konuştu.
'AMBULANS ÇAĞIRIN, VEKİLİMİ HASTANEYE GÖTÜRÜN, DEDİM'
Keleş, tartışma sırasında bıçağı savurduğunu ve Melih Meriç'in yaralandığını fark edince çevredekilerden ambulans çağırmaları için yardım istediğini öne sürerek, ''Sitenin girişinde karşılaştık, Melih Meriç, 'Sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun' diyerek küfretti. Sakinleştirmeye çalıştım ama tehdit ve hakaretler etti. Bu sırada eliyle yumruk yaparak bana vurdu, yumruğu boynuma geldi, ben tam olarak hatırlamamakla birlikte ya yere düştüm ya da geriye doğru tökezledim. Bu sırada ben belimde bulunan meyve bıçağını çıkarttım ve 'vekilim çık git buradan' dedim. Kendisi de tökezleyerek yere düştü, bu sırada ayağa kalktım ve elimdeki bıçağı kendisine göstererek korkutmak ve evimin önünden gitmesini sağlamak için etrafta bulunan vatandaşlara seslenerek 'bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfrediyor, gitmiyor, gelin gönderin' diye çevredekilerden yardım istedim ancak bu sırada vekil bana küfrederek, üzerime gelmeye ve yine vurmaya devam etti ve tam da bu sırada elini beline attığını fark ettim. Silahının belinde olup olmadığını bilmiyorum, görmedim. Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum. Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım, birkaç saniye sonra gömleğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim. Bunun üzerine yanından uzaklaşarak ilerledim, kendisi bu sırada ayakta ve üzerime doğru geliyordu. Ben biraz daha ilerleyince orada bulunan kaldırım kenarına oturduğunu gördüm. Ben çevredeki şahıslara 'Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün' dedim ve ben de ikametime doğru yürümeye başladım'' dedi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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