"4 BİN ADAMIM VAR" TEHDİDİ VE BIÇAKLAMA ANI



Site kapısında yalnız olan Meriç'in üzerine yürüyerek "Namussuz şerefsiz seni bitiririm, benim yanımda 4000 tane adam çalışıyor" şeklinde bağırdığını ve kendisine yumruk attığını iddia eden Keleş, aldığı darbeyle yere düştüğünü savundu. Bıçağı çıkarıp "Vekilim çık git buradan" demesine rağmen Meriç'in ikinci kez yumruk attığını söyleyen şüpheli, Meriç'in elini beline atması üzerine silah çekeceği korkusuyla elindeki bıçağı savurduğunu itiraf etti. Meriç'in gömleğindeki kanı görünce yaralandığını anladığını ve çevredekilere "Allah için bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün" diye bağırdığını ileri sürdü. BIÇAĞI HASTANE ÇEVRESİNE ATTI, TARLADA 4 SAAT BEKLEYİP TESLİM OLDU



Olay yerinden panikle kaçarak yoldan geçen bir araca bindiğini ve kendisini 200 metre ileride bıraktırdığını anlatan Keleş, olayda kullandığı meyve bıçağını Şehir Hastanesi çevresinde bir yere attığını beyan etti. Ardından bindiği ticari taksiyle Oğuzeli yoluna gittiğini, motosikletle kendisini almaya gelen oğlunun "Emniyete gidelim" teklifini reddederek tarlalarda yürüdüğünü söyledi. Yaklaşık 3-4 saat tarlada oturduktan sonra kendi rızasıyla emniyete giderek teslim olduğunu belirten Keleş, "Çok pişmanım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim, amacım kendimi korumaktı" dedi. Emniyet birimlerinin olay yerindeki güvenlik kameraları ve saha incelemeleriyle soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç SAVCILIK İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI 27 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli Keleş'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.



Keleş, ifadesinde, kendisine ilçe başkanlığı dolayısıyla söz verildiğini ancak başka birinin ataması yapılınca tepki gösterdiğini ve bu sebeple tartışma çıktığını söyledi. Keleş, ''CHP'den Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de Yeni Parti'ye katıldı. Vekilimiz benimle Oğuzeli ilçesinde bir çay ocağında yalnız başımıza görüştüğümüzde bana 'Sen seçilmiş bir kişisin, ben geçtim, sen de Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim' demişti. Ancak bugüne kadar başkanlık atamam yapılmadı. Ben atama beklediğim süreçte alkollü olarak araç kullanmak suçundan ve geçmiş tarihteki farklı bir olaydan dolayı 2 günlüğüne cezaevine girip çıktım. Bu tarihte halen ilçe başkanı belli değildi ve ben atanmamı bekliyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra başka birinin atanacağını duydum. Vekilimiz Melih Meriç'i arayarak kendisine bu durumun doğru olup olmadığını sorduğumda, bana 'Ben senin işini yapacağım, merak etme bekle' dedi ve görüşmemiz sonlandı. Bir gün sonra Yeni Parti'nin Gaziantep İl Başkanını aradım ve Oğuzeli İlçe Başkanlığına yapılan atama dolayısıyla tartıştım'' dedi.

"KONUM AT DEDİ, ATTIM" Keleş, milletvekili Meriç'in olay günü kendisini aradığını ve konum atmasını istediğini ifade ederek, milletvekilinin koruması olabileceğini düşünerek yanına bıçak aldığını söyledi. Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı anı kamerada! Keleş, ''Melih Meriç vekilimiz beni telefonla aradı ve bana 'benim atadığım il başkanıyla nasıl küfürlü konuşursun, nasıl münakaşaya girersin, yanına geleceğim' diye küfürlü konuştu. Bu görüşmeden bir gün sonra Oğuzeli ilçesine farklı bir şahıs, Yeni Parti'den ilçe başkanı olarak atandı. Sonrasında görüşmedik. Bu konuşmadan olayın yaşandığı güne kadar Meriç ile görüşmedik. Olay günü 14.00 sıralarında evimde alkol aldım. Olay saatinden yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç aradı ve konum atmamı isteyip küfürlü konuştu. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni aradı ve 'Aşağıya in, sitenin önündeyim' dedi. Ben de kendisinin tavırlı konuşmaları, koruması olması ve kendisine ait silah olmasından dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı alıp pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim" diye konuştu.