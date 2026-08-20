Katz Başkan Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı Ehud Barak Netanyahu'yu topa tuttu: "Türkiye ile gerilimi tırmandırması aptalca"
Türkiye’nin Suriye ve ABD ile ilişkileri, Körfez ülkeleri ve Müslüman coğrafyayla yakınlığı, Batı ile diyaloğu giderek yalnızlaşan İsrail’de paniği artırıyor. Ekim ayında düzenlenecek olan seçimde koltuğunu kaybetmemeye çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yanındaki aşırı sağcı isimler Türkiye ile gerilimi tırmandırmaya çalışırken Netanyahu’ya eski İsrail Başbakanı’ndan büyük tepki geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan’ı tehdit etmeye kalkışırken Netanyahu’yu topa tutan Ehud Barak, “Netanyahu'nun Türkiye ile olan gerginliği kasıtlı olarak tırmandırması sorumsuzca ve aptalcadır. Netanyahu tamamen raydan çıktı.” dedi.
Türkiye'nin Suriye'deki varlığı, ABD ile ilişkileri ve son olarak Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Anlaşması Tel Aviv'de paniği had safhaya ulaştırdı. İsrail ekim ayında düzenlenecek olan genel seçime hazırlanırken koltuğunu kaybetmemeye çalışan Binyamin Netanyahu bir yandan savaş bahanesi için yeni cepheler açmaya çalışırken diğer yandan da Türkiye ile tansiyonu yükseltmek için peş peşe hamleler yapıyor.
NETANYAHU'NUN TEK DERDİ KOLTUĞU
Her fırsatta Türkiye'nin İsrail'e savaş açacağını iddia eden Netanyahu, Türkiye düşmanlığı üzerinden koltuğunu bir dönem daha garantilemeye çalışırken İsrail'den de tepki alıyor.
KATZ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMAYA KALKTI
Türkiye'ye yönelik tehdit ve iddialarla var olmaya çalışan tek isim Netanyahu da değil. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, Başkan Erdoğan'ı küstahça tehdit etmeye çalışırken şu ifadeleri kullandı:
"Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail, hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir. Erdoğan'ın, İsrail'e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi, İsrail'in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkışmasından daha iyi olur."
TÜRKİYE TEHDİTLERİNE ESKİ BAŞBAKAN BİLE DAYANAMADI
Ne Netanyahu ne de Tel Aviv yönetimindeki diğer aşırı sağcı isimler artık İsrail'de dahi destek görüyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun daimi olarak Türkiye ile savaş sinyali vermesine tepki gösterdi.
BARAK NETANYAHU'YU TOPA TUTTU
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barak, Netanyahu'yu adeta topa tuttu. Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyleyen Barak, şu ifadeleri kullandı:
"Her detayın açıkça konuşulamayacağı belirtilmekle birlikte, Netanyahu'nun Türkiye ile olan gerginliği kasıtlı olarak tırmandırması sorumsuzca ve aptalcadır; hangisinin daha fazla olduğu ise karar vermesi zor bir durumdur. Bu durum, halkta endişe yaratan bir dizi güvenlik gerilimiyle birlikte seçimlere gitme yönünde güçlü bir siyasi niyet kokusu taşımaktadır."
"NETANYAHU RAYDAN ÇIKTI"
"Netanyahu raydan çıktı" diyen Barak, Türkiye ile çözülemeyecek sorunlar olmadığını belirtti ve "Türkiye, İran veya Esad'ın Suriye'si değildir. Türkiye ile, ABD'nin Türkiye ve Suriye üzerindeki etkisiyle koordineli olarak gizli diplomatik temaslar yoluyla çözülemeyecek, hafifletilemeyecek veya uzun vadeye ertelenemeyecek hiçbir stratejik sorun yoktur. Netanyahu tamamen raydan çıktı." ifadelerini kullandı.
"BAŞARISIZ KUMARBAZ"
Netanyahu'nun hiçbir hedefini başaramadığını belirten Barak, Netanyahu'yu "kumarbaz" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:
Savaş hedeflerinden tek bir tanesini bile başarmadaki "mutlak başarısızlık" ve yaklaşık iki ay sonra beklenen siyasi yenilgisi karşısında, kendisi artık İsrail'in güvenliğiyle değil, kompülsif bir kumarbazın hayatta kalma manipülasyonlarıyla ilgilenmektedir. Bu sorumsuzca davranışı, dünyada ve bölgedeki az sayıdaki müttefikimiz ile dostlarımız arasında derin kaygılara yol açmaktadır.
Barak, İsrail'in güvenliği için Netanyahu yerine muhakeme yeteneği ve sorumluluk duygusu yüksek olan birinin göreve gelmesi gerektiğini belirtirken Netanyahu'nun verdiği zararları telafi etmenin de çok uzun zaman süreceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in güvenliği açısından, bilgi birikimleri, muhakeme yetenekleri ve sorumluluk duyguları kendisininkilerle kıyaslanamayacak kadar üstün olan haleflerinin bu görevi üstlenmesi daha yerinde olacaktır.
Her türlü köklü müdahale için seçimlerin sonrasını beklemek daha uygundur.
Netanyahu'nun son üç yılda güvenlik ve dış politika alanlarında bize verdiği zararları telafi etmek de çok uzun zaman alacaktır.
Bumerang gibi bize geri dönecek olan her biri diğerinden daha aptalca adımları üst üste eklemenin hiçbir anlamı yoktur."