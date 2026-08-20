Ne Netanyahu ne de Tel Aviv yönetimindeki diğer aşırı sağcı isimler artık İsrail'de dahi destek görüyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun daimi olarak Türkiye ile savaş sinyali vermesine tepki gösterdi.

"Her detayın açıkça konuşulamayacağı belirtilmekle birlikte, Netanyahu'nun Türkiye ile olan gerginliği kasıtlı olarak tırmandırması sorumsuzca ve aptalcadır; hangisinin daha fazla olduğu ise karar vermesi zor bir durumdur. Bu durum, halkta endişe yaratan bir dizi güvenlik gerilimiyle birlikte seçimlere gitme yönünde güçlü bir siyasi niyet kokusu taşımaktadır."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barak, Netanyahu'yu adeta topa tuttu. Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyleyen Barak, şu ifadeleri kullandı:

Ehud Barak.

"NETANYAHU RAYDAN ÇIKTI"

"Netanyahu raydan çıktı" diyen Barak, Türkiye ile çözülemeyecek sorunlar olmadığını belirtti ve "Türkiye, İran veya Esad'ın Suriye'si değildir. Türkiye ile, ABD'nin Türkiye ve Suriye üzerindeki etkisiyle koordineli olarak gizli diplomatik temaslar yoluyla çözülemeyecek, hafifletilemeyecek veya uzun vadeye ertelenemeyecek hiçbir stratejik sorun yoktur. Netanyahu tamamen raydan çıktı." ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZ KUMARBAZ"

Netanyahu'nun hiçbir hedefini başaramadığını belirten Barak, Netanyahu'yu "kumarbaz" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Savaş hedeflerinden tek bir tanesini bile başarmadaki "mutlak başarısızlık" ve yaklaşık iki ay sonra beklenen siyasi yenilgisi karşısında, kendisi artık İsrail'in güvenliğiyle değil, kompülsif bir kumarbazın hayatta kalma manipülasyonlarıyla ilgilenmektedir. Bu sorumsuzca davranışı, dünyada ve bölgedeki az sayıdaki müttefikimiz ile dostlarımız arasında derin kaygılara yol açmaktadır.

Barak, İsrail'in güvenliği için Netanyahu yerine muhakeme yeteneği ve sorumluluk duygusu yüksek olan birinin göreve gelmesi gerektiğini belirtirken Netanyahu'nun verdiği zararları telafi etmenin de çok uzun zaman süreceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in güvenliği açısından, bilgi birikimleri, muhakeme yetenekleri ve sorumluluk duyguları kendisininkilerle kıyaslanamayacak kadar üstün olan haleflerinin bu görevi üstlenmesi daha yerinde olacaktır.

Her türlü köklü müdahale için seçimlerin sonrasını beklemek daha uygundur.

Netanyahu'nun son üç yılda güvenlik ve dış politika alanlarında bize verdiği zararları telafi etmek de çok uzun zaman alacaktır.

Bumerang gibi bize geri dönecek olan her biri diğerinden daha aptalca adımları üst üste eklemenin hiçbir anlamı yoktur."

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