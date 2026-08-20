Beşiktaş Zalgiris'i ağırlıyor! Italiano'dan ilk 11'de 2 değişiklik kararı



VLAHOVIC UEFA LİSTESİNDE Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dusan Vlahovic, UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde yer aldı. Sırp golcünün Kauno Zalgiris karşılaşmasının kadrosunda bulunması bekleniyor. Siyah-beyazlıların UEFA listesinde Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy bulunuyor. B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer alıyor.



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA 263. MAÇI Kauno Zalgiris karşılaşması Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 263. maçı olacak. Daha önce oynadığı 262 karşılaşmada 101 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 353 gol atan Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü. 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde 47 kez Türkiye'yi yurt dışında temsil eden Beşiktaş, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez mücadele etti. Kauno Zalgiris maçı aynı zamanda Beşiktaş'ın bir Litvanya temsilcisiyle oynayacağı ilk karşılaşma olacak. Siyah-beyazlı ekip, böylece Avrupa kupalarında yeni bir rakiple karşı karşıya gelecek.



KUPA 2'DE 138. RANDEVU Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ve organizasyonun önceki adı olan UEFA Kupası'nda 137 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 61 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 214 kez havalandırırken kalesinde 180 gol gördü. Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ın "Kupa 2"deki maç sayısı 138'e yükselecek. Siyah-beyazlı ekip ayrıca Avrupa kupalarında kendi sahasındaki 132. karşılaşmasına çıkacak. İstanbul'daki 131 maçta 66 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet alan Beşiktaş, bu müsabakalarda 202 gol atıp 150 gol yedi. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki üç iç saha maçını ise İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. 1986-1987 sezonunda Dinamo Kiev ile İzmir'de karşılaşan siyah-beyazlılar 5-0 kaybetti. 2003-2004 sezonunda Chelsea ile Gelsenkirchen'de oynanan mücadelede Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 2024-2025 sezonunda ise Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşan siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi 3-1 kaybetti.



AVRUPA'DA ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL Beşiktaş, Avrupa kupalarında üç kez çeyrek final oynadı. Siyah-beyazlılar, 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı. 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynayan Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde aynı aşamaya yükseldi. Son olarak Olimpik Lyon ile karşılaşan siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonucunda organizasyona veda etti. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti ise 2018-2019 sezonunda geldi. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda B36 Torshavn'ı sahasında 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa tarihindeki en farklı galibiyetine imza attı. Beşiktaş ayrıca 2002-2003 sezonunda Saraybosna'yı 5-0, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ve Lugano'yu ise 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisi ise 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşandı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İngiliz ekibine deplasmanda 8-0 yenildi. Siyah-beyazlılar ayrıca Leeds United ve Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla mağlup oldu.