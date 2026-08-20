Bülent Tezcan firari kızı ve damadını savunamadı... Yurt dışı ikrarı! Ezgi ile Umut'un 500 bin sterlinlik Londra vurgunu
Kuşadası Belediyesi’ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılmadan hemen önce İngiltere’ye kaçan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ın firarı tescillendi. Canlı yayında köşeye sıkışan Tezcan, şüpheli çiftin yurt dışında bulunduğunu itiraf ederken haklarındaki suçlamalara cevap veremedi. Soruşturma dosyasında ise Londra’da alınan 500 bin sterlinlik lüks konut sözleşmesi ve elden alınan milyonluk rüşvetler yer alıyor.
Kuşadası Belediyesi'ndeki organize rüşvet ve yolsuzluk çarkının merkezinde yer alan ve haklarında gözaltı kararı verilmeden hemen önce İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçtıkları belirlenen şüpheli avukatlar Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar çiftinin firarı, aile kontenjanından gelen itirafla tescillendi.
KAÇIŞA TATİL KILIFI
Yeni Parti Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, Sözcü TV ekranlarında gazetecilerin soruları karşısında köşeye sıkışarak kızı ve damadının yurt dışında bulunduğunu canlı yayında ikrar etti.
Tutuklanan CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in vekilliğini yürüten ve belediyedeki kirli işlerin hukuki kılıfını hazırlamakla suçlanan Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar çiftinin, 32 milyon 175 bin liralık Londra konut sözleşmesi ve kayıt dışı para trafiği dosyaya girmişti.
TOP ÇEVİRDİ OLMADI
Sözcü TV'de yayınlanan "Aklın Yolu" isimli programa katılan Bülent Tezcan, gazeteci Murat Ağırel'in yönelttiği Kuşadası operasyonunda çocuklarına yönelik suçlamalar karşısında ilk önce top çevirmeye çalıştı.
Ağırel'in "Bu iddianamenin içerisinde neyle suçlanıyorlar? Bu iddialar subut buluyor mu? Bunlarla ilgili bir tanık mı var, gizli tanık mı var ya da neler delil olarak sunuluyor?" sorusunu cevapsız bırakan Tezcan, meseleyi başka konulara çekmeye çalıştı.
Tezcan, "Gencecik İBB bürokratlarının, pırlanta gibi yetenekli hanımefendilerin çocuklarından ayrı bırakılıp 1.5 yıldır eziyet altında, işkence altında yaşadığı bir ülkede böyle bir meseleyi kendi çocuklarım üzerinden tartışmayı çok doğru bulmam. Yani burada ayırarak onlara özel bir açıklamayı doğru bulmam." dedi.
İKİNCİ SORUDA İKRAR
Programın sunucusu Serap Belovacıklı'nın "Peki, biz gazeteci olarak bir kez daha görevimizi yapalım. Cevap verip vermemek sizin tercihiniz tabii ki. Bu kadar hukukun mumla arandığı bir yerde kızınız ve damadınız dönecek mi? Ben bir kez daha Murat'ın sorusunu tekrar etmiş olayım." sözleriyle soruyu yinelemesi üzerine Tezcan, çocuklarının yurt dışında saklandığını doğrulamak zorunda kaldı.
Tezcan, "Yani tabii tabii ki tabii ki dönecekler. Onlar daha önceden çocuklarının her sene gittikleri bir yurt dışı programı vardı, oraya gidiyorlar. Kendi planlamalarını yaptıklarında döneceklerdir muhakkak." sözleriyle firara kılıf uydurmaya çalıştı.
NE OLMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/186146 soruşturma numaralı rüşvet ve irtikap dosyasında, 7 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonunda Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı.
Şüpheli avukat çiftin, operasyondan yaklaşık bir hafta önce, etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçıların beyanlarının hemen ardından operasyon bilgisini alarak İngiltere'ye kaçtıkları iddia edilmişti.
Firarın üzerinden 17 gün geçmesine rağmen şüphelilerin Türkiye'ye dönmeyerek Londra'da saklanmayı sürdürdükleri saptandı.
OFİSTE BULUNAN 500 BİN STERLİNLİK LÜKS SÖZLEŞME
Emniyet birimlerinin Tezcan & Yaşar Avukatlık Bürosu'nda ve firari çiftin ikametgahında gerçekleştirdiği aramalarda soruşturma dosyasına giren yeni delillere ulaşılmıştı.
Yapılan aramalarda, şüpheli Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar çiftinin İngiltere'nin başkenti Londra'da 500 bin sterline, yani güncel kurla yaklaşık 32 milyon 175 bin TL'ye satın aldığı lüks bir konutun satış sözleşmesi ele geçirildi.
Başsavcılık, şüpheli avukatların bu ölçekte bir gayrimenkulü edinebilecek resmi gelirlerinin bulunup bulunmadığını, paranın Londra'ya hangi illegal yöntemlerle aktarıldığını ve kaynağı belirsiz hesap hareketlerini çok yönlü incelemeye aldı.
İTİRAFÇI MÜTEAHHİTTEN KİRLİ İŞLER BEYANI
Kuşadası Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasından tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan müteahhit Ferdi Zenginoğlu, 29 Temmuz tarihli 6 sayfalık ifade tutanağında Tezcan ailesinin damadı ve kızı hakkındaki kirli organizasyonu tek tek ifşa etmişti.
Zenginoğlu ifadesinde, Ezgi Tezcan Yaşar ile eşi Umut Yaşar'ın, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tüm usulsüz işlemlerini, rüşvet çarkını ve hukuki kılıflarını bizzat organize ettiklerini dile getirdi.
Tutanaklara yansıyan beyanlarda, Başkan Ömer Günel'in şüpheli avukat Umut Yaşar'a ofis satın alabilmesi için 1 milyon TL nakit parayı elden teslim ettiği iddia edildi.
KULÜP SATIŞINDA 10 MİLYON LİRALIK KAYIT DIŞI TRAFİK
Müteahhit Ferdi Zenginoğlu'nun itirafları, Kuşadasıspor Kulübü üzerinden kurulan rüşvet tezgahını da ortaya çıkardı.
Tutanağa göre Belediye Başkanı Ömer Günel ve avukatı Umut Yaşar, mevcut süreçte Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kuşadasıspor Kulübü'nün iş insanı Ertan Can Yazıcı'ya 60 milyon TL karşılığında devri konusunda gizli anlaşma yaptı.
Vurgun planına göre söz konusu paranın 50 milyon TL'si resmi kanallardan kulübe aktarılırken, geriye kalan 10 milyon TL'lik kısmın ise kayıt dışı nakit olarak elden tahsil edildiği öne sürüldü.