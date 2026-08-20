Bülent Tezcan firari kızı ve damadını savunamadı... Yurt dışı ikrarı! Ezgi ile Umut'un 500 bin sterlinlik Londra vurgunu

TOP ÇEVİRDİ OLMADI

Sözcü TV'de yayınlanan "Aklın Yolu" isimli programa katılan Bülent Tezcan, gazeteci Murat Ağırel'in yönelttiği Kuşadası operasyonunda çocuklarına yönelik suçlamalar karşısında ilk önce top çevirmeye çalıştı.

Ağırel'in "Bu iddianamenin içerisinde neyle suçlanıyorlar? Bu iddialar subut buluyor mu? Bunlarla ilgili bir tanık mı var, gizli tanık mı var ya da neler delil olarak sunuluyor?" sorusunu cevapsız bırakan Tezcan, meseleyi başka konulara çekmeye çalıştı.

Tezcan, "Gencecik İBB bürokratlarının, pırlanta gibi yetenekli hanımefendilerin çocuklarından ayrı bırakılıp 1.5 yıldır eziyet altında, işkence altında yaşadığı bir ülkede böyle bir meseleyi kendi çocuklarım üzerinden tartışmayı çok doğru bulmam. Yani burada ayırarak onlara özel bir açıklamayı doğru bulmam." dedi.

Şüphelilerin firarını Sözcü TV canlı yayınında kabul eden baba Bülent Tezcan ise kaçışı tatil kılıfıyla savunmaya çalışarak yöneltilen rüşvet ve delil sorularına cevap veremedi. (Fotoğraf: Sözcü TV yayınından ekran görüntüsü)