Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sesleri! Geri dönüş ihtimali
Fenerbahçe, Lyon'u geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması halinde eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Brighton forması giyen milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon engelini aşması halinde transfer çalışmalarında dikkat çeken bir isme yönelecek.
Sarı-lacivertlilerin, 2024 yılında takımdan ayrılarak Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması durumunda sol bek transferi için Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.
Yönetimin, milli futbolcunun yeniden İstanbul'a dönmesi için şartları değerlendireceği aktarıldı.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla geçirdiği dönemde takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.
2018 yılında sarı-lacivertli ekibe transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de toplam 204 resmi karşılaşmaya çıktı. Ferdi bu maçlarda 18 gol ve 22 asist üretti.
BRIGHTON'DA 43 MAÇA ÇIKTI
Ferdi, 2024 yılında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 43 karşılaşmada görev alan milli futbolcu, toplam 3 bin 521 dakika sahada kaldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için transfer girişiminde bulunup bulunmayacağı ise Lyon karşılaşmasının sonucuna bağlı olacak.
Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi halinde sol bek bölgesindeki takviye için milli futbolcunun durumunu değerlendirecek.