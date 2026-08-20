Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sesleri! Geri dönüş ihtimali

Sarı-lacivertlilerin, 2024 yılında takımdan ayrılarak Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon engelini aşması halinde transfer çalışmalarında dikkat çeken bir isme yönelecek.

Yönetimin, milli futbolcunun yeniden İstanbul'a dönmesi için şartları değerlendireceği aktarıldı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması durumunda sol bek transferi için Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.



Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla geçirdiği dönemde takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.

2018 yılında sarı-lacivertli ekibe transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de toplam 204 resmi karşılaşmaya çıktı. Ferdi bu maçlarda 18 gol ve 22 asist üretti.