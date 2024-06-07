Aslan’dan Martial hamlesi

Hücuma takviye yapmayı düşünen Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. ESPN, Sarı-Kırmızılı ekibin listesindeki isimlerden birinin Anthony Martial olduğunu iddia etti. Manchester United ile yollarını ayıran yıldıza talip olanlara arasında Lyon, Marsilya ve Galatasaray'ın öne çıkan kulüpler olduğu belirtildi. Bonservisi elinde olan forvet oyuncusu, yeniden çıkış yapabileceği bir takımda forma giymeyi hedefliyor. Martial'e güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde 403 mücadelede106 gol atarken, 56 da asist üretmeyi başardı.

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