KKTC'ye gitmek isterken öğrendi! Güllü'nün ölümü davasında Sultan Nur Ulu'ya yeniden yurt dışı yasağı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada 'Yalan tanıklık' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapsi istenen Sultan Nur Ulu hakkında kaldırılan adli kontrol tedbiri yeniden uygulamaya konuldu. Ulu, KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında yurt dışına çıkış yasağını öğrendi.
Yalova'da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un (52) 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu (25) hakkında 'Yalan tanıklık' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İLK DURUŞMADA YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILMIŞTI
Dosyası ayrılan Sultan Nur Ulu'nun 11 Kasım'da Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, müşteki avukatlarının talepleri değerlendirildi. Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederken Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.
EK KARARLA YENİDEN UYGULANDI
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, kararın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dosyaya sunulan ve teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderilen delillerin ardından mahkeme ek karar aldı.
Bu kararla Sultan Nur Ulu hakkındaki kaldırılan adli kontrol tedbiri yeniden uygulanmaya başlandı. Ulu, yeniden getirilen yurt dışına çıkış yasağını KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.