Şanlıurfa'da yolcu minibüsü şarampole devrildi! Aralarında çocukların da olduğu 24 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kırsal Dilekli Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde korkutan bir kaza yaşandı. Ş.C. yönetimindeki 60 EA 425 plakalı yolcu minibüsü, kırsal Dilekli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.Yolcu minibüsü şarampole devrildi
24 KİŞİ YARALANDI
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam