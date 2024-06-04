Yok böyle istatistik

Teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili bir istatistik dikkat çekti. Sezon sonu Jurgen Kloop'un ayrılığı sonrası Feyenoord'un Hollandalı teknik adamı Arne Slot'u takımın başına geçiren İngiliz ekibi Liverpool 132 yıllık tarihi boyunca 22 teknik adamı göreve getirdi. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen tecrübeli futbolcusu Necip Uysal ise 16 yıldır formasını giydiği Siyah-Beyazlı ekipte şu ana kadar 23 hoca ile çalışarak İngiliz ekibini geride bıraktı. Necip yeni gelecek teknik adamla bu sayıyı 24'e de çıkarmış olacak. Tecrübeli futbolcu; 15'i yerli, 7'si yabancı toplam 22 farklı teknik adamla çalışma yaptı.

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