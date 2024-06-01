Arat’ın Şahin planı

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlı kulübün Başkanı Hasan Arat'ın bugün Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için erkenden Londra'ya gitti. Arat'ın burada bazı menajerlerle temasa geçeceği öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı'nın, final maçının ardından ise Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'le bir görüşme yapacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Bu görüşme sonrası Şahin konusunda olumlu ya da olumsuz net bir karara varılması bekleniyor. Yönetim, yeni teknik direktör konusunu en geç önümüzdeki hafta içi bir araya gelerek bir sonuca ulaştırmayı planlıyor.