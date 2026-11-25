İsrailli rakibinin elini sıkmadı, 1 saniyede mağlup etti! İmam Hatipli Beytullah Macit'ten Gazze mesajı
İmam Hatipli milli sporcu Beytullah Macit, Hindistan’da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda İsrailli rakibi Daniil Serbinenko’nun uzattığı eli sıkmadı. Macit’in 1 saniyede kazandığı müsabaka, turnuvanın en kısa karşılaşmaları arasında yer aldı. 18 yaşındaki Macit, tavrının şahsi olmadığını, masaya çıkarken Gazze’de yaşananları düşündüğünü söyledi. Beytullah Macit, “O ülkeye, o bayrağa karşı bir tavrımız vardı. Çünkü yıllardır Gazze’de, Filistin’de zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Ben de kendimce İsrail’e karşı, bu zulme karşı bir tavır sergiledim. Sergilediğim tavrın sonuna kadar arkasındayım” dedi.
Bilek güreşi müsabakasında İsrailli rakibinin uzattığı eli sıkmayan Beytullah Macit, 1 saniyede kazandığı maçı anlatırken "Gazze'deki kardeşlerimizi düşündüm" dedi.
'İSRAİL'E KARŞI TAVRIMIZ VAR'
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda mücadele eden 18 yaşındaki Bursalı milli sporcu Beytullah Macit, İsrailli rakibi Daniil Serbinenko ile karşılaşması öncesinde uzatılan eli sıkmayı reddetti.
Müsabaka masasına geçen Macit, rakibini yalnızca 1 saniyede mağlup ederek turnuvanın en kısa süren karşılaşmaları arasına adını yazdırdı.
Genç sporcu, şampiyonada sol kolda dünya ikincisi ve sağ kolda dünya üçüncüsü olarak 2 madalya kazandı.
İsrailli rakibine karşı sergilediği tavrın arkasında Gazze ve Filistin'de yaşananlara yönelik tepkisinin bulunduğunu belirten Beytullah Macit, "Benim derdim kişisel değildi. O ülkeye, o bayrağa karşı bir tavrımız vardı. Çünkü yıllardır Gazze'de, Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Ben de kendimce İsrail'e karşı, bu zulme karşı bir tavır sergiledim. Sergilediğim tavrın sonuna kadar arkasındayım" dedi.
'BİR DAHA YAPARIM'
Avrupa Şampiyonası'nda İsrailli rakibiyle karşılaştığında da aynı tavrı sergilediğini anlatan Macit, Dünya Şampiyonası'ndaki müsabakaya özel motivasyonla çıktığını söyledi.
Rakibini kısa sürede mağlup etmesinde bu motivasyonun etkili olduğunu vurgulayan genç sporcu, "Gazze'deki kardeşlerimizi düşündüm. Bu zulme karşı bir direnç göstermem gerektiğini düşündüm. O maçta bu heyecanla rakibimi hızlı bir şekilde yendim. Eğer Gazze'deki kardeşlerimize bir umut olabildiysem ya da ülkemizdeki gençlere örnek olabildiysem ne mutlu bana. Yaptığımdan pişman değilim, tekrar olsa tekrar yaparım" diye konuştu.
İMAM HATİP BİRİNCİSİ
Sportif başarılarının yanı sıra eğitim hayatında da dikkat çeken derece elde eden Macit, Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesinden okul birincisi olarak mezun olduğunu ve YKS Sözel puan türünde Türkiye 2 bin 850'ncisi olduğunu dile getirdi.
Bilek güreşine 4,5 yıl önce başladığını dile getiren milli sporcu, bugüne kadar 2 Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa üçüncülüğü ve 5 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini bildirdi.
Dünya şampiyonluğunu hedeflediğini kaydeden Macit, gelecek yıllarda Türkiye'yi ve ay yıldızlı bayrağı daha iyi temsil etmek istediğini ifade etti.