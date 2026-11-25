İMAM HATİP BİRİNCİSİ

Sportif başarılarının yanı sıra eğitim hayatında da dikkat çeken derece elde eden Macit, Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesinden okul birincisi olarak mezun olduğunu ve YKS Sözel puan türünde Türkiye 2 bin 850'ncisi olduğunu dile getirdi.

Bilek güreşine 4,5 yıl önce başladığını dile getiren milli sporcu, bugüne kadar 2 Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa üçüncülüğü ve 5 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini bildirdi.

Macit, tavrının Gazze’de yaşananlara tepki olduğunu söyledi.