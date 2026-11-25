Wilma Elles'ten dikkat çeken James Bond açıklaması! Gönlündeki rolü açıkladı
Oyunculuk, yapımcılık, sunuculuk ve anneliği bir arada yürüten Wilma Elles, katıldığı davette enerjisiyle dikkat çekti. Sohbetin konusu yeni James Bond filmine gelince ünlü oyuncudan esprili bir açıklama geldi.
Oyunculuk, yapımcılık, sunuculuk ve anneliği aynı anda yürüten Wilma Elles, katıldığı bir davette hem enerjisi hem de esprili açıklamalarıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.
Hayatı dolu dolu yaşamayı sevdiğini vurgulayan güzel oyuncu, "Hayatı renk renk, her zaman doya doya yaşamak lazım. Zaten bunun için oyuncu oldum" diyerek yoğun temposundan ne kadar keyif aldığını dile getirdi.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre sohbetin en eğlenceli anı ise yeni James Bond filmiyle ilgili sorular geldiğinde yaşandı.
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturacağı yeni seride 007 rolünü Robert Pattinson'ın üstleneceğinin resmen açıklanmasının ardından, gözler şimdi "Yeni Bond kızı kim olacak?" sorusuna çevrilmiş durumda...
Kulislerde bu rol için Zendaya, Jodie Comer ve Sydney Sweeney gibi dünya yıldızlarının adı geçerken, Elles bu iddialı yarışa kendi adını da esprili bir dille yazdırdı.
Oyuncu, "Tabii ki! Ben James Bond kızı olmak isterim" diyerek çevredekileri gülümsetti.