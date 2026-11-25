Oyunculuk, yapımcılık, sunuculuk ve anneliği aynı anda yürüten Wilma Elles, katıldığı bir davette hem enerjisi hem de esprili açıklamalarıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

Wilma Elles gözünü Bond kızı olmaya dikti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) Hayatı dolu dolu yaşamayı sevdiğini vurgulayan güzel oyuncu, "Hayatı renk renk, her zaman doya doya yaşamak lazım. Zaten bunun için oyuncu oldum" diyerek yoğun temposundan ne kadar keyif aldığını dile getirdi.