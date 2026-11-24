Galatasaray - Aston Villa maçı yorumları Libero'da!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu özel yayınında masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan ve Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan; sarı-kırmızılıların performansını, Okan Buruk'un tercihlerini, kritik pozisyonları ve mücadelenin tüm detaylarını canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli karşılaşmaları deneyimli isimlerin yorumlarıyla futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı konuk ettiği mücadele, Libero'nun maç sonu özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.
SERKAN KORKMAZ, MURAT ÖZBOSTAN VE ZEKİ UZUNDURUKAN YORUMLUYOR
Serkan Korkmaz, Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan ve Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
Sarı-kırmızılıların İngiliz temsilcisi karşısında sergilediği performans, maçın kırılma anları, futbolcuların bireysel performansları ve karşılaşmanın sonucuna etki eden pozisyonlar canlı yayında masaya yatırılıyor.