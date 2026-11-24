Bir önceki günü 14.390,00 puandan tamamlayan kontrat, böylece tek günde 210 puanlık bir kayıp yaşamış oldu. Piyasada devam eden ve henüz kapatılmamış sözleşme sayısını gösteren açık pozisyon miktarı ise 538 bin 400 olarak gerçekleşti. Bu tablo, vadeli tarafta da yatırımcıların şimdilik savunmada kalmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Borsadaki bu temkinli hava, yatırımcıların gelecek döneme ilişkin fiyat beklentilerini işlem gördüğü Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na (VİOP) da doğrudan yansıdı. BIST 30 endeksine dayalı vadeli kontrat, 24 Kasım gününü yüzde 1,46 düşüşle 14.180,00 puandan kapattı.

GÖZLER ŞİMDİ KRİTİK SEVİYELERDE VE YARINKİ VERİ TRAFİĞİNDE

11 bin puanın altına inilmesinin ardından yatırımcıların aklındaki en önemli soru, borsanın yeni günde nasıl bir yön çizeceği. Analistler, BIST 100 endeksinde kısa vadeli hareketler için dört ana eşiğe dikkat çekiyor:

ANALİSTLERİN TAKİP ETTİĞİ BIST 100 SEVİYELERİ KRİTİK EŞİKLER ▼ DESTEK SEVİYELERİ Düşüşün yavaşlayabileceği noktalar 10.800 ve 10.700 puan ▲ DİRENÇ SEVİYELERİ Yükselişte zorlanılabilecek eşikler 11.100 ve 11.200 puan

Piyasaların yönünü belirleyecek asıl sınav ise yarın açıklanacak yoğun küresel ekonomik verilerle verilecek. Yatırımcılar gün boyunca özellikle iki büyük ekonomiden gelecek şu başlıklara odaklanacak:

Almanya: Ekonominin genel performansını gösterecek büyüme verileri.

ABD: Büyüme verileri, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile haftalık mortgage başvuruları.

ABD ve Almanya cephesinden gelecek bu veriler, küresel piyasalardaki risk iştahının yeniden toparlanıp toparlanmayacağını ve Borsa İstanbul'un yeniden 11 bin puanın üzerine dönüp dönemeyeceğini belirlemede kilit rol oynayacak.