24 Kasım 2026 piyasalarda gün sonu: BIST 100'de 1,25 düşüş altın ve petrolde artış görüldü
Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, ABD'den gelen çip hisseleri satışları ve gümrük vergisi endişeleriyle yönünü aşağı çevirdi. Tüm sektörlerin değer kaybettiği 24 Kasım Salı gününde BIST 100 11 bin puanın altına inerken, altın ve petrol yatırımcısının yüzünü güldürdü. Günün en çok kazandıran hisseleri, dolar kapanışı ve analistlerin takip ettiği yeni destek seviyeleri piyasaların gündeminde.
Borsa İstanbul, 24 Kasım 2026 Salı gününü yatırımcıların yakından takip ettiği psikolojik bir eşiğin altında tamamladı. Gün boyunca dalgalı ancak satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 1,25 değer kaybederek 10.965,93 puana geriledi ve 11 bin puan sınırının altına indi. Peki küresel piyasalarda başlayan bu soğuk rüzgar, yurt içindeki tüm sektörleri nasıl tek seferde etkisi altına aldı?
Günün hikayesi aslında okyanus ötesinde başladı. ABD'de teknoloji ve çip şirketlerinin hisselerinde hızlanan satışlar, gümrük vergilerinin artırılabileceğine dair endişelerle birleşince küresel piyasalarda risk iştahı belirgin şekilde azaldı. Yani yatırımcılar belirsizlik karşısında daha temkinli davranmayı seçerek hisse senetlerinden uzaklaştı.
Bu hava kısa sürede Borsa İstanbul'a da taşındı. Önceki kapanışa göre 138,45 puan gerileyen BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 11.148,01 puanı görse de tutunamadı ve en düşük 10.935,87 puana kadar çekildi. Gün sonunda toplam işlem hacmi ise 83 milyar 727 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
TÜM SEKTÖRLER EKSİDE KAPATTI AMA BAZI HİSSELER AKINTIYA KARŞI YÜZDÜ
Salı günkü satış dalgasının en dikkat çekici yanı, tek bir alanla sınırlı kalmayıp borsadaki tüm sektör endekslerine yayılması oldu. Özellikle ekonominin nabzını tutan ana endekslerdeki geri çekilmeler günün yönünü belirledi:
- Finansal kiralama faktoring: Yüzde 5,30 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektörü oldu.
- Bankacılık endeksi: Yüzde 2,12 oranında geriledi.
- Holding endeksi: Yüzde 1,87 değer kaybıyla günü tamamladı.
Genel tablo kırmızıya bürünmüş olsa da BIST 100 içinde piyasanın aksine güçlü durmayı başaran ve yatırımcısına kazandıran şirketler de vardı. Gün sonunda en çok yükselen ve en sert düşen hisseler şöyle sıralandı:
VADELİ PİYASADA SATIŞ BASKISI DAHA BELİRGİN HİSSEDİLDİ
Borsadaki bu temkinli hava, yatırımcıların gelecek döneme ilişkin fiyat beklentilerini işlem gördüğü Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na (VİOP) da doğrudan yansıdı. BIST 30 endeksine dayalı vadeli kontrat, 24 Kasım gününü yüzde 1,46 düşüşle 14.180,00 puandan kapattı.
Bir önceki günü 14.390,00 puandan tamamlayan kontrat, böylece tek günde 210 puanlık bir kayıp yaşamış oldu. Piyasada devam eden ve henüz kapatılmamış sözleşme sayısını gösteren açık pozisyon miktarı ise 538 bin 400 olarak gerçekleşti. Bu tablo, vadeli tarafta da yatırımcıların şimdilik savunmada kalmayı tercih ettiğine işaret ediyor.
GÖZLER ŞİMDİ KRİTİK SEVİYELERDE VE YARINKİ VERİ TRAFİĞİNDE
11 bin puanın altına inilmesinin ardından yatırımcıların aklındaki en önemli soru, borsanın yeni günde nasıl bir yön çizeceği. Analistler, BIST 100 endeksinde kısa vadeli hareketler için dört ana eşiğe dikkat çekiyor:
Piyasaların yönünü belirleyecek asıl sınav ise yarın açıklanacak yoğun küresel ekonomik verilerle verilecek. Yatırımcılar gün boyunca özellikle iki büyük ekonomiden gelecek şu başlıklara odaklanacak:
- Almanya: Ekonominin genel performansını gösterecek büyüme verileri.
- ABD: Büyüme verileri, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile haftalık mortgage başvuruları.
ABD ve Almanya cephesinden gelecek bu veriler, küresel piyasalardaki risk iştahının yeniden toparlanıp toparlanmayacağını ve Borsa İstanbul'un yeniden 11 bin puanın üzerine dönüp dönemeyeceğini belirlemede kilit rol oynayacak.