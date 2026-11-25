Türkiye, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomotiv servisinde araç kamerasına yansıyan skandalı konuşuyor. Otomobilinin bir lastiğindeki sorun nedeniyle servise giden Furkan Ünal'a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylenirken, iki çalışan arasında geçen "Ayarı elleme, 'bozuk' de" diyaloğu büyük tepki çekti. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmede çok sayıda mevzuata aykırılık tespit ederek idari yaptırım uyguladı.

ARAÇ KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, 9 Kasım'da Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşayan Furkan Ünal'a serviste 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.