Şişli'deki "lastik" skandalı sonrası denetim: Usulsüzlükler ortaya çıktı! Sürücülere 7 kritik uyarı
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomotiv servisinde araç kamerasına yansıyan “Ayarı elleme, ‘bozuk’ de” diyaloğu büyük tepki çekerken Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmede çok sayıda mevzuata aykırılık tespit ederek idari yaptırım uyguladı. Skandalın yaşandığı işletme sahibi Abbas Sezgin, “O gün arkadaşın işine son verdik.” diyerek özür dilerken, otomotiv sektöründeki güven sorunu yeniden gündeme geldi. Peki, sürücüler araçlarını servise götürürken nelere dikkat etmeli, gereksiz parça değişimlerine ve yapılmayan işlemler için ücret alınmasına karşı nasıl önlem almalı? Araç sahiplerine 7 kritik uyarı...
Türkiye, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomotiv servisinde araç kamerasına yansıyan skandalı konuşuyor. Otomobilinin bir lastiğindeki sorun nedeniyle servise giden Furkan Ünal'a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylenirken, iki çalışan arasında geçen "Ayarı elleme, 'bozuk' de" diyaloğu büyük tepki çekti. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmede çok sayıda mevzuata aykırılık tespit ederek idari yaptırım uyguladı.
ARAÇ KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Olay, 9 Kasım'da Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşayan Furkan Ünal'a serviste 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.
Yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne süren Ünal, aracının kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, 'bozuk' de" dediği duyuldu.
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ
Görüntüler ve Ünal'ın şikayeti üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu otomotiv servisinde denetim gerçekleştirdi.
İncelemelerde satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı belirlendi. İşletmede rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin de bulunmadığı tespit edildi.
SERVİS FİŞİ YOK, GARANTİ BELGESİ YOK
Denetimlerde işletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde "Özel Servis" ibaresine yer vermediği ortaya çıktı.
Şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlenmediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu belirlendi. Ayrıca tüketiciye satılan lastiğin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve müşteriye teslim edilmediği tespit edildi.
Tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin aykırılıkların da tespit edildiği denetimin ardından işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.
DOSYA REKLAM KURULUNA GİTTİ
Müşteriye 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması iddiaları ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi.
İŞLETME SAHİBİNDEN SAVUNMA: ROT AYARI YAPILDI
İşletme sahibi Abbas Sezgin, olay sırasında serviste bulunmadığını belirterek müşterinin lastiğinde balon oluştuğunu, bir lastiğin değiştirildiğini, rot ayarının yapıldığını ve faturanın kesildiğini savundu.
Sezgin, "Burada en büyük hata çalışanın, beyefendinin aracının içerisinde 'aracı rota alın ve rotunu yapmayın' tarzında bir konuşma gerçekleştirmesidir. Gelen müşterimiz de haklı olarak bunun farkına varıyor, sanal medyada paylaşıyor." dedi.
"O GÜN ARKADAŞIN İŞİNE SON VERDİK"
Görüntüler sosyal medyada paylaşılmadan önce, 15 Kasım'da olaydan haberdar olduklarını belirten Sezgin, "O gün arkadaşın işine son verdik. Şirket olarak o arkadaşları gönderdik." ifadelerini kullandı.
Müşterinin kendisini veya oğlunu aramadığını söyleyen Sezgin kendisini şöyle savundu:
"Biz 20 yıldır buradayız. 20 yıldır ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Onun için üzgünüz. 20 yıllık emeğimiz bir anda yok oldu. Bizim usulsüz bir ticaretimiz yoktur, kesinlikle bizim kazancımızın tamamı alın teridir. Helal kazancımız vardır. Onun için üzgünüz. Bizim için gelen müşteri de velinimettir. Ben herkesten özür diliyorum."
SANAYİDE SÜRÜCÜLERİ BEKLEYEN TEHLİKE
Peki, sürücüler araçlarını servise götürürken nelere dikkat etmeli? Yapılmayan işlemlerin faturalandırılmasının veya gereksiz parça değişimlerinin önüne nasıl geçilebilir?
UZMANINDAN SÜRÜCÜLERE 7 KRİTİK UYARI
A Haber'e konuşan oto tamir ve bakım uzmanı Ferhat Lafçı, sektörde ciddi bir güven sorunu yaşandığını belirterek sürücülerin teknik bilgi eksikliğinin suistimal edilebildiğine dikkat çekti. Yüksek basınç pompası veya krank sensörü gibi parçalardaki arızaların farklı sorunlar varmış gibi gösterilebildiğini anlatan Lafçı, "Bazı ustalarımız maalesef geçici arızayı kalıcı arıza gibi gösterip araçta ciddi masraflara yol açabiliyorlar." dedi.
Lafçı sürücülere özetle şu önerilerde bulundu:
Servise gitmeden önce işletmeyi araştırın, daha önce hizmet alan kişilerden referans alın.
Mümkün olduğunca aracınızın başında durun, yapılan işlemleri takip edin.
Arıza tespit cihazından çıkan arıza kodlarını mutlaka isteyin.
Tespit edilen arızaları araştırın, ustanın söylediklerini sorgulamaktan çekinmeyin.
Geçici arızaların kalıcı arıza gibi gösterilebileceğini unutmayın.
Güvenmediğiniz servislere aracınızı kesinlikle bırakmayın.
Araç kamerası kullanın. Kameraların yalnızca kazaları değil, araç servisteyken yaşananları da kayıt altına alabildiğini göz önünde bulundurun.