Netanyahu ve Trump. Fotoğraf: Reuters

İSRAİL GAZETESİ ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKTİ

İsrail gazetesi The Times of Israel, İsrail'in Filistinlilere yönelik tutumu nedeniyle bu tür uyarıların ABD'deki üst düzey Demokratlar ve hatta İsrail'deki eski güvenlik şefleri tarafından daha önce dile getirilmiş olsa da üst düzey bir Cumhuriyetçi yetkiliden böylesine bir söylemin gelmesi çok daha nadir görülen bir durum olduğunu vurguladı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine paralel olarak örgütün silahlarını kademeli olarak teslim etmesini öngören kurulun silahsızlanma yol haritasını temmuz ayında kabul etmişti. Netanyahu ise İsrail birlikleri herhangi bir çekilme gerçekleştirmeden önce Hamas'ın tamamen silahsızlanması gerektiğini savunarak bu çerçeveyi reddetti.

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