Trump'ın damadı Kushner'dan İsrail'e sert çıkış: Küresel parya olursunuz
ABD özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze politikasını değiştirmemesi halinde İsrail'in "küresel parya statüsüne doğru yöneldiği" uyarısında bulunarak Tel Aviv yönetiminin önünde bölgesel entegrasyon ile uluslararası izolasyon arasında kritik bir yol ayrımı olduğunu söyledi. İsrail basını New York Magazine'e konuşan Kushner'ın bu sert çıkışının Netanyahu'nun ABD güdümlü Barış Kurulu'nun Gazze'yi yeniden inşa planını ve Hamas'ın kademeli silahsızlanma sürecini engellemesi nedeniyle Trump yönetiminde artan rahatsızlığın ortasında geldiğine dikkat çekti.
ABD özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze politikasını değiştirmemesi halinde İsrail'in "küresel parya statüsüne doğru yöneldiği" uyarısında bulunarak, Tel Aviv yönetiminin önünde bölgesel entegrasyon ve güvenlik ile uluslararası izolasyon arasında bir yol ayrımı olduğunu söyledi.
ABD'DE İSRAİL RAHATSIZLIĞI ARTIYOR
New York Magazine'e verdiği röportajda konuşan Kushner'ın sert çıkışı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Barış Kurulu'nun Gazze'yi yeniden inşa planını ve Hamas'ın kademeli silahsızlanmasını öngören yol haritasını engellemesi nedeniyle Trump yönetiminde artan rahatsızlığın ortasında geldi.
"İSRAİL KÜRESEL PARYA STATÜSÜNE DOĞRU İLERLİYOR"
Kushner, İsrail'in "küresel parya statüsüne" doğru ilerlediğini söyledi ve Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşımını değiştirmeye karar vermesi halinde Hamas'ın başlattığı savaştan daha güvenli ve bölgeye entegre olmuş bir şekilde çıkabileceğini belirtti.
TEL AVİV İÇİN YOL AYRIMI VURGUSU
Pazartesi günü yayımlanan New York Magazine'e konuşan Kushner, "Bence önlerindeki yol ayrımı şu: İsrail, 7 Ekim trajedisinden çok daha güvenli ve dünyayla çok daha bütünleşmiş bir şekilde çıkabilir ya da mevcut gidişatını sürdürerek küresel parya statüsüne doğru yönelir." ifadelerini kullandı.
İSRAİL GAZETESİ ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKTİ
İsrail gazetesi The Times of Israel, İsrail'in Filistinlilere yönelik tutumu nedeniyle bu tür uyarıların ABD'deki üst düzey Demokratlar ve hatta İsrail'deki eski güvenlik şefleri tarafından daha önce dile getirilmiş olsa da üst düzey bir Cumhuriyetçi yetkiliden böylesine bir söylemin gelmesi çok daha nadir görülen bir durum olduğunu vurguladı.
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine paralel olarak örgütün silahlarını kademeli olarak teslim etmesini öngören kurulun silahsızlanma yol haritasını temmuz ayında kabul etmişti. Netanyahu ise İsrail birlikleri herhangi bir çekilme gerçekleştirmeden önce Hamas'ın tamamen silahsızlanması gerektiğini savunarak bu çerçeveyi reddetti.