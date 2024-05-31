PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yeni Agüero savaş çıkardı!

İngiliz basını “Yeni Agüero” olarak lanse ettiği Semih Kılıçsoy için Tottenham Hotspur’dan sonra ezeli rakibi Arsenal’ın de devreye girdiğini yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Yeni Agüero savaş çıkardı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren Semih Kılıçsoy, Ada'da savaş çıkardı! İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki Londa kulübü, genç yıldızın transferi için uğraşıyor. Haberde "Yeni Agüero" olarak lanse edilen Semih için, Tottenham'dan sonra Arsenal'in de devreye girdiği ve milli futbolcunun fiyatının 22 milyon Pound olduğu ifade edildi.

35 KİŞİLİK KADRODA YER ALIYOR
Bu iki kulübün dışında Manchester United, Manchester City ve Newcastle United'ın da genç forveti yakından takip ettiği belirtildi. Milli Takımımız'ın 35 kişilik geniş Euro 2024 kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy'un şampiyonada forma şansı bulması halinde çok yüksek bir rakama transfer olabileceği de haberde yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlu bulundu! 34 suçtan yargılanıyordu: Hapse mi girecek? Biden’ın seçimlere...
16 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi
Türk Telekom
EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un istediği teknik direktörü TAKVİM açıklıyor! İsmail Kartal’ın yerine...
TEMMUZ’DA İKİ FARKLI ORAN! SSK ve Bağkur emeklilerine ayrı memurlara ayrı! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar
FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Hamas, Gazze’ye saldırıların durması halinde ’tam bir anlaşmaya’ hazır olduğunu duyurdu | Soykırımcı yine yan çizdi
Katil Netanyahu’dan alçak ifadeler! Fransa’dan soykırıma destek istedi: Biz kaybedersek siz de kaybedersiniz, kazanırsak kazanırsınız!
SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı!
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in ’çürük okul’ provokasyonu elinde patladı: Kendi memleketinden bihaber!
Başkan Erdoğan’dan Efes-2024 Tatbikatı’nda net mesaj! Yakın takipteyiz, çekinmeyiz deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok
Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı
Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu
SON DAKİKA