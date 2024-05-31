Yeni Agüero savaş çıkardı!

Bu sezon Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren Semih Kılıçsoy, Ada'da savaş çıkardı! İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki Londa kulübü, genç yıldızın transferi için uğraşıyor. Haberde "Yeni Agüero" olarak lanse edilen Semih için, Tottenham'dan sonra Arsenal'in de devreye girdiği ve milli futbolcunun fiyatının 22 milyon Pound olduğu ifade edildi.

35 KİŞİLİK KADRODA YER ALIYOR

Bu iki kulübün dışında Manchester United, Manchester City ve Newcastle United'ın da genç forveti yakından takip ettiği belirtildi. Milli Takımımız'ın 35 kişilik geniş Euro 2024 kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy'un şampiyonada forma şansı bulması halinde çok yüksek bir rakama transfer olabileceği de haberde yer aldı.