Ünlü şef Danilo Zanna'nın iş yerini sel vurdu: Mahkemeye başvurdu
Ekim ayında İstanbul’da yaşanan sel felaketi, ünlü şef Danilo Zanna’nın işyerini de vurdu. Selde maddi hasar oluşan dükkanı için harekete geçen Danilo, zararın onarım öncesinde belgelenmesi için delil tespit davası açtı
İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan ve 84 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiği sağanak, kentte felakete neden oldu. Şiddetli yağışın ardından sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularına kapıldı.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Yaşanan afette can kayıpları da meydana geldi. Sel felaketinden etkilenen isimlerden biri de ünlü şef Danilo Zanna oldu.
Kağıthane'de bulunan iş yeri sel sularından zarar gören Zanna, yaşadığı mağduriyetin tespiti için adliyeye başvurdu.
Ünlü şef İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde delil tespit davası açtı. Zanna, dilekçede 14 Ekim'de İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki iş yerinin maddi hasar gördüğünü belirtti. Yaşanan sel felaketinin ardından iş yerinde oluşan zararın kayıt altına alınmasını isteyen şef, onarım çalışmalarına başlanmadan önce mevcut hasarın mahkeme aracılığıyla tespit edilmesini talep etti. Ünlü şef böylece ileride yaşanabilecek hukuki süreçlerde mağduriyetinin belgelenmesini isteyerek kendisini garantiye almış oldu.