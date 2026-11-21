İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan ve 84 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiği sağanak, kentte felakete neden oldu. Şiddetli yağışın ardından sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularına kapıldı.

Şiddetli yağış sebebiyle araçlar hasar gördü. (Foto: Sabah)

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Yaşanan afette can kayıpları da meydana geldi. Sel felaketinden etkilenen isimlerden biri de ünlü şef Danilo Zanna oldu.