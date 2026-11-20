Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmaya önemli eksiklerle hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleden hücum hattına kadar birçok bölgede sakatlık sorunları yaşanırken, özellikle Rafael Leao ve Victor Osimhen'in forma giyemeyecek olması teknik heyetin hücum planlarını etkiledi. Okan Buruk, iki yıldızın yokluğunda Leroy Sane'yi ilk 11'de değerlendirmeye hazırlanıyor.



OKAN BURUK'UN PLANI LEROY SANE Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, sezon başından bu yana dinlendirilmeyen Yunus Akgün'ün yerine Leroy Sane'yi sağ kanatta görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. Rafael Leao ve Victor Osimhen'in bu sezon ilk kez aynı maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle 30 yaşındaki Alman futbolcunun hücumdaki sorumluluğu artacak.