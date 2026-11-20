Okan Buruk'tan Sane kararı! O yıldız kulübeye
Galatasaray'da Samsunspor karşılaşması öncesinde yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlarını değiştirdi. Rafael Leao ve Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattında Leroy Sane'ye önemli bir görev verilmesi planlanıyor.
Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmaya önemli eksiklerle hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleden hücum hattına kadar birçok bölgede sakatlık sorunları yaşanırken, özellikle Rafael Leao ve Victor Osimhen'in forma giyemeyecek olması teknik heyetin hücum planlarını etkiledi.
Okan Buruk, iki yıldızın yokluğunda Leroy Sane'yi ilk 11'de değerlendirmeye hazırlanıyor.
OKAN BURUK'UN PLANI LEROY SANE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, sezon başından bu yana dinlendirilmeyen Yunus Akgün'ün yerine Leroy Sane'yi sağ kanatta görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Rafael Leao ve Victor Osimhen'in bu sezon ilk kez aynı maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle 30 yaşındaki Alman futbolcunun hücumdaki sorumluluğu artacak.
SANE İÇİN KRİTİK FIRSAT
Galatasaray'da bu sezon henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan Leroy Sane, performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı.
Milli takım arasında zihinsel olarak dinlenme fırsatı bulduğu belirtilen Alman yıldız, Samsunspor karşılaşmasında hücumdaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.
Öte yandan sarı-kırmızılılara Uğurcan Çakır'dan olumlu haber geldi. A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı karşılaşma öncesinde omzundan sakatlanan 30 yaşındaki kaleci, Galatasaray'ın Kemerburgaz'da gerçekleştirdiği antrenmana katıldı.
Uğurcan Çakır, Samsunspor maçı hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalıştı.