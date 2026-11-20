Niğde 'de görülen boşanma davasında, eşinin cep telefonundaki uygulamaları şifrelemesi üzerine şüphelenen kocanın başvurusu yargıya taşındı. Telefon üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde kadının başka bir erkekle yazışmaları ve mahrem görüntü paylaşımları tespit edildi. Yargıtay, boşanma davasında verilen kararı onayarak kadının tam kusurlu sayılmasını ve kocasına tazminat ödemesini uygun buldu.

Eşinin telefonundaki şifreli uygulamalarda başka bir erkekle mesajlaşmaları ortaya çıkan kadın, boşanma davasında tam kusurlu sayıldı. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Niğde 2. Aile Mahkemesi'nde görülen karşılıklı boşanma davası, eşinin cep telefonuna gelen mesaj bildirimlerinden şüphelenen bir erkeğin başvurusuyla başladı. Eşinin telefonunu incelemek isteyen erkek, uygulamaların tek tek şifrelendiğini fark etti.

Şifreleri öğrenmek isteyen kocasına karşı kadın, "Hiç bakma, telefonu sobaya at; şifreleri söylersem beni boşarsın" şeklinde tepki gösterdi. Bunun üzerine erkek, eşinin dijital ortamda sadakatsizlik gösterdiğini ve ortak çocukları ihmal ettiğini belirterek boşanma, velayet ve tazminat davası açtı. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek karşı dava açtı.