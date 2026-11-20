Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Şifreli telefonundaki yazışmalar delil sayıldı! Kadın kocasına tazminat ödeyecek
Niğde'de görülen boşanma davasında, eşinin telefonundaki uygulamaları şifreleyerek yazışmalarını gizleyen kadının başka bir erkekle cinsel içerikli mesajları bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarıldı. Mahkemelerin tam kusurlu bulduğu kadın, kocasına maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkûm edilirken Yargıtay kararı onadı.
Niğde'de görülen boşanma davasında, eşinin cep telefonundaki uygulamaları şifrelemesi üzerine şüphelenen kocanın başvurusu yargıya taşındı. Telefon üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde kadının başka bir erkekle yazışmaları ve mahrem görüntü paylaşımları tespit edildi. Yargıtay, boşanma davasında verilen kararı onayarak kadının tam kusurlu sayılmasını ve kocasına tazminat ödemesini uygun buldu.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Niğde 2. Aile Mahkemesi'nde görülen karşılıklı boşanma davası, eşinin cep telefonuna gelen mesaj bildirimlerinden şüphelenen bir erkeğin başvurusuyla başladı. Eşinin telefonunu incelemek isteyen erkek, uygulamaların tek tek şifrelendiğini fark etti.
Şifreleri öğrenmek isteyen kocasına karşı kadın, "Hiç bakma, telefonu sobaya at; şifreleri söylersem beni boşarsın" şeklinde tepki gösterdi. Bunun üzerine erkek, eşinin dijital ortamda sadakatsizlik gösterdiğini ve ortak çocukları ihmal ettiğini belirterek boşanma, velayet ve tazminat davası açtı. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek karşı dava açtı.
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİYLE GİZLİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI
Mahkemenin talebi üzerine cep telefonu üzerinde teknik bilirkişi incelemesi yapıldı. İncelemede, haberleşme ve sosyal medya uygulamalarının özel olarak şifrelendiği belirlendi.
Bilirkişi raporunda, şifreli uygulamalar üzerinden kadının başka bir erkekle cinsel içerikli mesajlaşmalar yaptığı, görüntülü görüşmelerde ise mahrem görseller paylaştığı tespitlerine yer verildi.
Dosyaya giren tanık ifadelerinde de kadının evdeki sorumluluklarını aksattığı, buzdolabında çürümüş gıdaların bulunduğu ve çocuklarına karşı ilgisiz tutum sergileyerek evden ayrıldığı belirtildi.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KADINI TAM KUSURLU BULDU
Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, telefon uygulamalarını şifreleyerek eşinden içerik gizleyen ve başka bir erkekle yazışan kadını boşanmada tam kusurlu, erkeği ise kusursuz kabul etti.
Kadının açtığı karşı dava reddedilirken erkeğin boşanma talebi kabul edildi. Mahkeme, ortak çocukların velayetini babaya verdi ve erkek lehine maddi ve manevi tazminata hükmetti.
YARGITAY KARARI ONADI
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Daire, telefon uygulamalarının şifrelenmesi ve dijital sadakatsizliğe ilişkin verilen kararın usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek hükmü onadı.