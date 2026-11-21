ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun ( FBI ), ülke genelindeki tüm emniyet ve kolluk kuvvetleri arasında hayati bir veri köprüsü görevi gören Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC) veritabanının bilgisayar korsanlarınca hacklendiği öne sürüldü. Son aylarda büroyu hedef alan ikinci siber saldırı olarak kayıtlara geçen olayın ardından FBI soruşturma başlattı.

CNN'in soruşturmaya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, federal birimler ile eyalet ve yerel polis teşkilatlarının arama kararları ve sabıka kaydı sorgulamaları için aktif olarak kullandığı Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC) ağına sızıldı.

FBI Direktörü Kash Patel. Fotoğraf: AP

FBI DİREKTÖRÜ SİSTEMİ ÖVDÜ

Büro yetkililerinin son siber güvenlik ihlalinden haberdar olmasının hemen ardından, FBI Direktörü Kash Patel'in perşembe günü Fox News kanalına çıkarak kurumun siber güvenlik çalışmalarını övmesi dikkat çekti. Patel, yayın sırasında şirketleri sistemlerini güncellemeye teşvik etmek amacıyla aylar önce tamamlanan "Kış Kalkanı Operasyonu"ndan (Operation Winter Shield) sanki hâlâ devam ediyormuş gibi bahsetti. Mevcut yönetimin kritik altyapıyı korumak adına hayati güncellemeler yaptığını savunan Patel, "Diğer yönetimler bu güncellemeleri yapabilirdi ama yapmadılar. Biz gelişmelerin önünde gidiyoruz ve kaybedilen zamanı telafi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"VERİLERİN DOĞRULUĞU DEĞİŞTİRİLDİYSE RİSK BÜYÜK"

CNN'e konuşan ve geçmişte siber suç gruplarına yönelik soruşturmaları yöneten eski bir FBI yetkilisi, NCIC veritabanının kolluk kuvvetleri için en kritik bilgi paylaşım sistemlerinden biri olduğunu vurguladı. Eski yetkili, "Ülke genelindeki polis memurları aranan kaçakları tespit etmek, mevcut tutuklama emirlerini kontrol etmek ve hem memur hem de kamu güvenliğini doğrudan etkileyen bilgilere ulaşmak için her gün NCIC'ye güveniyor. Benim endişem sadece korsanların hassas bilgilere erişip erişmediği değil —ki bu başlı başına bir sorun— aynı zamanda memurların güvendiği bu bilgilerin doğruluğunu bozup bozmadıklarıdır." ifadelerini kullandı.