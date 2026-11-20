Serdar Altınbaş'ın, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede arandığı bildirildi. Öte yandan, Çekya makamlarıyla kurulan temasın ardından yakalanan şüphelinin Türkiye'ye iadesi için gerekli hukuki ve resmi prosedürler derhal devreye sokuldu.

Türk emniyet teşkilatı ve adli makamların uluslararası alandaki kararlı takibi bir firariyi daha adalete teslim etti. Yurt dışına kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Serdar Altınbaş, kurumlar arası yürütülen titiz istihbarat ve diplomasi trafiğinin ardından Çekya 'da kıskıvrak yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın, Çekya'da yakalanması sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; "Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın Çekya'da yakalanması sağlandı ve iade işlemleri derhal başlatıldı. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."