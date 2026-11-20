Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli ve 11605 sayılı Kurul kararıyla kredi kartı limitlerine göre dönem borcunun yüzde 20'si, yüzde 30'u veya yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitleri üç ayrı gruba ayrıldı. Limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20'si asgari ödeme tutarı olacak.

Kredi kartı limiti 100 bin TL'nin üzerinde olup 200 bin TL'yi aşmayan kartlarda dönem borcunun yüzde 30'u asgari ödeme olarak belirlendi. Böylece bu gruptaki kartlar için uygulanan yüzde 40'lık oran yüzde 30'a indirildi.

Limiti 200 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında ise dönem borcunun yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanmaya devam edecek.