Kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan asgari ödemeye yeni kademe: Kim ne kadar ödeyecek?
Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenleme belli oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Yeni kararla limiti 100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'yi aşmayan kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürüldü. İşte kredi kartlarında uygulanacak yeni oranlar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli ve 11605 sayılı Kurul kararıyla kredi kartı limitlerine göre dönem borcunun yüzde 20'si, yüzde 30'u veya yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitleri üç ayrı gruba ayrıldı. Limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20'si asgari ödeme tutarı olacak.
Kredi kartı limiti 100 bin TL'nin üzerinde olup 200 bin TL'yi aşmayan kartlarda dönem borcunun yüzde 30'u asgari ödeme olarak belirlendi. Böylece bu gruptaki kartlar için uygulanan yüzde 40'lık oran yüzde 30'a indirildi.
Limiti 200 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında ise dönem borcunun yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanmaya devam edecek.
KREDİ KARTLARINDA YENİ ASGARİ ÖDEME ORANLARI
BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla belirlenen yeni oranlar şöyle:
Buna göre tam 100 bin TL limite sahip kredi kartlarında yüzde 20, tam 200 bin TL limite sahip kartlarda ise yüzde 30 asgari ödeme oranı uygulanacak. 200 bin TL'yi aşan limitlerde yüzde 40'lık oran geçerli olacak.
10 BİN TL KREDİ KARTI BORCUNDA ASGARİ ÖDEME NE KADAR?
Asgari ödeme tutarı, kredi kartının limitine göre belirlenen oran üzerinden dönem borcuna uygulanacak. Örneğin dönem borcu 10 bin TL olan bir kredi kartında ödenecek asgari tutar, kart limitine göre değişecek.
Asgari ödeme oranı kartın dönem borcuna göre değil, toplam limitine göre belirleniyor. Yani borcu düşük olsa da limiti 200 bin TL'yi aşan bir kartın sahibi dönem borcunun yüzde 40'ını ödemek zorunda. Asgari tutarın altında kalan ödemede, ödenmeyen kısma gecikme faizi işliyor.
50 BİN TL KREDİ KARTI BORCU ÜZERİNDEN ÖRNEK HESAPLAMA
150 bin TL limitli kart: 50 bin TL dönem borcunun yüzde 40'ı olan 20 bin TL yerine, yeni yüzde 30 oranıyla 15 bin TL ödenecek. Böylece 5 bin TL daha az ödeme yapılacak.
250 bin TL limitli kart: 200 bin TL sınırını aştığı için yüzde 40 oranı korunacak. 50 bin TL dönem borcunda asgari tutar 20 bin TL olacak.
BDDK'NIN 11605 SAYILI KARARI
BDDK, 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında aldığı 11605 sayılı kararla yeni asgari ödeme oranlarını belirledi. Kurumun resmi kararında şu ifadelere yer verildi:
"Kurulun 19.11.2026 tarihli toplantısında, 19.11.2026 tarih ve E-24049440-045.01-210086 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarında asgari tutarın; limiti yüz bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde yirmisi, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki yüz bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde otuzu, iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine,
Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."
Yedi haftada ikinci gevşeme
BDDK, 1 Ekim'de 50–100 bin TL limitli kartların asgari ödemesini yüzde 40'tan 20'ye indirmişti; şimdi sıra 100–200 bin TL limitli kartlarda, oran yüzde 40'tan 30'a indi.
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