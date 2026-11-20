Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ekim'den bu yana kendisine yönelik Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin ileri sürdüğü gerçek dışı beyan ve iftiralara cevap vermesine ve bu iddiaları bilgi ve belgelerle çürütmesine rağmen, aynı isnatları yeniden gündeme getirerek çarpıtma yapmaya devam ettiğine dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, "Ancak 7 ve 8 Ekim'de yaptığımız açıklamalardan bu yana, saygıdeğer halkımız ve kamuoyumuz sizin bu iftiranıza zerre kadar itibar etmedi. 4 Kasım'da, Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 saatlik oturum boyunca karşımda bu konuda tek bir kelime dahi sarf edemediniz. Çünkü yalan söylediğinizi ve algı, çarpıtma peşinde olduğunuzu biliyordunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat'tan Ümit Özlale hakkında suç duyurusu. (Fotoğraflar: AA)

Bolat, 7 Ekim akşamı, operasyon öncesinde gerçekte bir sukuk kira sertifikası olan tasarruf hesabını kapattığı ve 400 milyon lira yatırıp 800 milyon lira çektiği yönündeki iftirayı aynı gece net bir şekilde çürüttüğünü anımsattı.

8 Ekim'de ise Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), kayıtlarına dayanarak kendisinin 170 milyon lira çektiği yönünde kamuoyunu yanıltıcı bir iftirada daha bulunulduğunu hatırlatan Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü: