Güzellik uğruna yasa dışı skandal: Yenidoğan kordon kanını 45 bin TL'ye pazarladılar! 12 işletmeye soruşturma
Yenidoğan bebeklerin kordonundan alınan kanın estetik işlemlerde kullanılması, satılması ve reklamının yapılması 2005 yılından bu yana yasak olmasına rağmen bazı klinik ve güzellik merkezlerinin sosyal medya üzerinden yasa dışı pazarlama yaptığı ortaya çıktı. 45 bin TL'lik kordon kanı pazarlığı ATV Haber'de tek tek deşifre edilirken, skandalın ardından Sağlık Bakanlığı 12 işletme hakkında soruşturma başlattı.
Satışı da uygulaması da kesin olarak yasak olmasına karşın bazı klinik ve güzellik merkezleri, sosyal medya hesapları üzerinden yenidoğan bebeklerin kordon kanı ve bağından elde edilen dokuları cilt gençleştirme ile saç tedavisinde kullandıklarını öne sürerek reklam yapmaya başladı. ATV Haber ekibi, söz konusu merkezlerle iletişime geçerek bu yasa dışı ticaretin işleyişini kayıt altına aldı.
TELEFONDA ATV HABER'E DEŞİFRE OLDULAR: "ÜCRETİ 45.000 TL"
O merkezleri telefonla arayan ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy ile merkez yetkilileri arasında geçen konuşmalarda uygulamanın detayları ve talep edilen rakamlar ortaya çıktı.
"KORDON KANINDAN ELDE EDİLİYOR, ÜCRETİ 45.000 TL"
Muhabirin "Bu kordon kanından elde ediliyor değil mi?" sorusunu "Aynen öyle" diyerek doğrulayan merkez yetkilisi, işlemi "Cildimizin zamanla kaybettiği, kordon kanında her zaman stabil olan o peptitlerin cilde tekrardan enjekte edilme yöntemi diyebilirim" sözleriyle anlattı ve ücretin 45.000 TL olduğunu söyledi.
Farklı bir görüşmede ise bir başka merkez yetkilisi, "Kordon bağından alınan ekzozomları özel bir krem içine yerleştiriyoruz, FDA onaylı bir krem" ifadelerini kullandı.
NEREDEN TEMİN EDİYORLAR?
Kordon kanının kaynağını soran muhabire yanıt veren merkez yetkilisi, "Şu an işte kordon bağı saklama, kordon kanı... Bir laboratuvar ile yapıyoruz. Onlar temin ediyor, biz de onlardan alıyoruz" beyanında bulundu.
DOÇ. DR. TAHA TAKMAZ: "2005'TEN BU YANA YASAL DEĞİL, SADECE BELİRLİ HASTALIKLARDA KULLANILABİLİR"
Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre kordon kanının estetik amaçla uygulanması, ticaretinin yapılması ve reklamının verilmesi 2005 yılından beri kesinlikle yasak bulunuyor. Uygulamanın hangi şartlarda yasal olduğunu ATV Haber'e değerlendiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz şu bilgileri paylaştı:
"Sağlık Bakanlığı'nın regülasyonuyla, kontrolüyle yapılan özel bankacılıklarla bu kordon kanı ailenin talebiyle 12 yıla kadar saklanabiliyor. Çocukluk çağı lösemi lenfomaları, aplastik anemiler, orak hücreli anemiler ve bazı genetik, metabolik hastalıklarda kullanılabiliyor. Bir kurumun bunu ailelerden satın alması veyahut da o kurumun bunu ticarileştirmesi doğru değil. Bununla alakalı Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında yapılacak belli uygulamalar, belli özel durumlar için sadece onay var."
SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ: 12 İŞLETME İNCELEMEDE
Ortaya çıkan yasa dışı kordon kanı pazarlığı skandalının ardından Sağlık Bakanlığı derhal soruşturma başlattı. Bahse konu 12 işletmenin inceleme altına alındığı ve sürecin tamamlanmasının ardından uygulanacak yaptırımların netleşeceği bildirildi.