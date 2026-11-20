Satışı da uygulaması da kesin olarak yasak olmasına karşın bazı klinik ve güzellik merkezleri, sosyal medya hesapları üzerinden yenidoğan bebeklerin kordon kanı ve bağından elde edilen dokuları cilt gençleştirme ile saç tedavisinde kullandıklarını öne sürerek reklam yapmaya başladı. ATV Haber ekibi, söz konusu merkezlerle iletişime geçerek bu yasa dışı ticaretin işleyişini kayıt altına aldı.

TELEFONDA ATV HABER'E DEŞİFRE OLDULAR: "ÜCRETİ 45.000 TL" O merkezleri telefonla arayan ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy ile merkez yetkilileri arasında geçen konuşmalarda uygulamanın detayları ve talep edilen rakamlar ortaya çıktı. "KORDON KANINDAN ELDE EDİLİYOR, ÜCRETİ 45.000 TL" Muhabirin "Bu kordon kanından elde ediliyor değil mi?" sorusunu "Aynen öyle" diyerek doğrulayan merkez yetkilisi, işlemi "Cildimizin zamanla kaybettiği, kordon kanında her zaman stabil olan o peptitlerin cilde tekrardan enjekte edilme yöntemi diyebilirim" sözleriyle anlattı ve ücretin 45.000 TL olduğunu söyledi. Farklı bir görüşmede ise bir başka merkez yetkilisi, "Kordon bağından alınan ekzozomları özel bir krem içine yerleştiriyoruz, FDA onaylı bir krem" ifadelerini kullandı.