HGS'de icra takipleri durduruldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni kararları duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yürütülen icra takiplerine ilişkin yeni kararları açıkladı. Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlar kapsamında başlattığı avukatlık ve icra uygulamaları derhal durdurulacak. Yeni yasal düzenlemeler tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takipleri uygulanmayacak.
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nedeniyle vatandaşların karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen şikayetler üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını ve taraflarla gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından bir dizi karar alındığını duyurdu.
Son dönemde vatandaşlar yeterli bakiye olmasına rağmen geçiş ücretlerinin tahsil edilmediğini, borçların e-Devlet'te görünmediğini ve ancak icra takibi başladığında ortaya çıktığını iddia ederek meseleyi sosyal medyada gündeme getirmişti.
İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU
Sosyal medya üzerinden yeni kararları duyuran Bakan Uraloğlu, yapılan incelemelerde söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunun belirlendiğini açıkladı.
Vatandaşların yaşadığı sorunların çözümü için yeni kararlar alındığını belirten Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlar nedeniyle yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulacağını bildirdi.
Uygulamanın yeniden düzenleneceğini ifade eden Uraloğlu, ilgili hukuki mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmayacağını vurguladı.
HGS ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM
Alınan kararlar kapsamında HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartlarına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermeleri teşvik edilecek. Otomatik ödemeyi kolaylaştıracak yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.
Hatalı geçişler konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik uygulamalar da genişletilecek. Mevcut bildirim kanallarına ek olarak farklı haberleşme yöntemleri devreye alınacak.
Ayrıca kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallara uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi için gerekli teknik ve idari altyapı hazırlanacak.
YASAL DÜZENLEME TAMAMLANANA KADAR İCRA YOK
Bakan Uraloğlu, alınan kararların vatandaşların karşılaştığı sorunları çözmeyi ve benzer durumların yeniden yaşanmasını önlemeyi amaçladığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önceliğinin vatandaşların mağduriyetlerini gidermek olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur." ifadekerini kullandı.
Uraloğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır.
Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca % 0,43'ünü oluşturduğu tespit edilmiş olup, vatandaşlarımıza yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi,
- HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
- Hatalı geçişler ile ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesinin sağlanması,
- Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması,
- Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önceliğimiz; vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmektir.
Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur."