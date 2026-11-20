Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatına sahadan kopmama talimatı verdi: Vatandaşın taleplerini dinleyin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın kapalı bölümünde teşkilata sahadan kopmama ve vatandaşla daha fazla iç içe olma talimatı verdi. "Sahadan kopmayacaksınız" diyen Erdoğan, aile ziyaretlerinin artırılmasını, esnafın ve vatandaşın taleplerinin yakından takip edilmesini istedi.
TBMM'deki grup toplantısında AK Parti'nin "25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi" olarak kurulduğunu hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatına dönük bu yöndeki mesajlarını önceki gün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın kapalı bölümünde de sürdürdü.
Erdoğan, AK Parti teşkilatına sahadan kopmamalarını söyledi. Teşkilat mensuplarına vatandaşla daha fazla iç içe olmaları yönünde talimat veren Erdoğan, aile ziyaretlerinin artırılmasını istedi.
SAHADAN KOPMAYACAKSINIZ
Teşkilatın vatandaşla bağını güçlü tutması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, çalışmaların masa başında değil, sahada ve vatandaşın arasında yürütülmesini istedi. Erdoğan, "Sahadan kopmayacaksınız" diyerek vatandaşın talep ve beklentilerinin yakından takip edilmesini istedi. "Vatandaşın derdiyle dertleneceksiniz" ifadelerini kullanan Erdoğan, aile ziyaretlerinin de artırılması gerektiğini vurguladı.
Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, teşkilat yöneticilerinin sahada daha görünür olması gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Sizleri her zaman çarşıda, pazarda, esnafın yanında görmek istiyorum" mesajını verdi. Erdoğan, "Bu noktaya nasıl geldiğimizi unutmadan çalışmalarınızı sürdüreceksiniz" diyerek birlik, dayanışma ve sahadaki çalışma temposunun korunmasını istedi.
ERDOĞAN'DAN TEŞKİLATA "SIRÇA KÖŞK" MESAJI
Öte yandan A Haber ekranlarında, Başkan Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına yönelik birlik ve beraberlik mesajlarının ele alındığı bir analiz yayımlandı.
Analizde, Erdoğan'ın "Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz." sözlerine vurgu yapıldı. Erdoğan'ın bu ifadelerle teşkilata milletle arasına mesafe koymama ve siyaseti vatandaşın içinde yürütme mesajı verdiği aktarıldı.
Analizde, Erdoğan'ın "AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyunlarına gelmeyeceğiz" sözleri de öne çıkarıldı. Fon tartışmaları üzerinden partiye yönelik eleştirilere karşı yapılan uyarıların değerlendirildiği yayında, teşkilat içindeki birlik ve kardeşlik hukukunun korunması, vatandaşla gönül bağının güçlendirilmesi ve makamların halkla araya mesafe koymaması gerektiği mesajları işlendi.