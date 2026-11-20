ERDOĞAN'DAN TEŞKİLATA "SIRÇA KÖŞK" MESAJI

Öte yandan A Haber ekranlarında, Başkan Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına yönelik birlik ve beraberlik mesajlarının ele alındığı bir analiz yayımlandı.

Teşkilata birlik mesajı

Analizde, Erdoğan'ın "Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz." sözlerine vurgu yapıldı. Erdoğan'ın bu ifadelerle teşkilata milletle arasına mesafe koymama ve siyaseti vatandaşın içinde yürütme mesajı verdiği aktarıldı.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. (Foto: AA)

Analizde, Erdoğan'ın "AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyunlarına gelmeyeceğiz" sözleri de öne çıkarıldı. Fon tartışmaları üzerinden partiye yönelik eleştirilere karşı yapılan uyarıların değerlendirildiği yayında, teşkilat içindeki birlik ve kardeşlik hukukunun korunması, vatandaşla gönül bağının güçlendirilmesi ve makamların halkla araya mesafe koymaması gerektiği mesajları işlendi.