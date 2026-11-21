CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, yargının iptal ettiği 38. Kurultay'ı "15 Temmuz'un ikinci siyasi ayağı" olarak nitelendi. Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında hem tartışmalı 38. Kurultay sürecini hem de yeni kurultay takvimini değerlendirdi. Yıldırım, 38. Kurultay sürecinin yalnızca 5 Kasım'dan itibaren değerlendirilemeyeceğini belirterek, geçmişte yaşanan olayların da araştırılması gerektiğini öne sürdü. 38. Olağan Kurultay sürecini "15 Temmuz'un ikinci siyasi ayağı" olarak nitelendiren Yıldırım, "Eğer kurultay sürecini 5 Kasım'dan itibaren incelemeye başlarsak hikâyenin tamamını öğrenemeyiz. 38'inci kurultay ikinci 15 Temmuz ayaklanmasıdır" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım. (Foto: AA) SIZMA HAREKETİ Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; Yıldırım, FETÖ'nün geçmişte devlet kurumlarına sızmak için kullandığı yöntemlere benzer bir yöntemin CHP içerisinde uygulandığını ifade etti. Partiye sızan ve paralel yapıyla ilişkili olduğunu iddia ettiği kişilerin uzun süre kendilerini gizlediğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Paralel yapıyla ilişki tutan insanların uzun süreli kendisini saklama, muhafaza etme, yani Haşhaşi fedailerinin yapmış olduğu sızma hareketinin bir benzerini partimizde yapmışlardır" ifadelerini kullandı.