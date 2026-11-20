Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına ilişkin yürüttüğü soruşturma, yeni deliller ve ifadeler üzerine genişletildi. Aynı dosyada daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen E.H.'nin ifadesi ve dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklandı.



SANTRAL KURACAK KİŞİLERDEN ARAÇ BAĞIŞI İSTENDİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, 2024 ve 2025 yıllarında Manisa'nın bazı ilçelerinde kurulan güneş enerjisi santralleriyle ilgili işlemlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Santral kuracak kişilerden araç bağışı talep edildiği iddiası da dosyaya girdi. Düzenlenen operasyonda, aralarında Oğuz Murat Pınar'ın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

PARA TRAFİĞİ İDDİASIYLA İKİ GÖZALTI DAHA

Dosyadaki bilgi ve deliller doğrultusunda, tutuklu eski belediye başkan danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Eski Spilaş Genel Müdürü C.A. ile Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K.'nin, Gözaçan'la birlikte usulsüz para trafiğine aracılık ettiği öne sürüldü.

DOKUZ ŞÜPHELİDEN ÜÇÜ HÂKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Oğuz Murat Pınar'ın tutuklanmasına ve C.A. hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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