Neymar'dan Alex paylaşımı: "Sen bir efsanesin"
Brezilyalı yıldız Neymar, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza ile bir araya geldi. Buluşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Neymar, Alex'i idolü olarak gördüğünü belirterek, "Sen bir efsanesin. Sana sonsuz saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Alex de Souza ile buluştu.
İki yıldızın bir araya gelmesinin ardından Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşı Alex'e duyduğu hayranlığı dile getirdi.
"BANA İLHAM VEREN BİR İDOL"
Alex de Souza'nın formasına sahip olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Neymar, paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Brezilyalı yıldız, "Bana ilham veren bir idolün formasına sahip olmak ne büyük onur. Sen bir efsanesin. Sana sonsuz saygı duyuyorum" sözleriyle Alex'e olan saygısını ifade etti.
NEYMAR'DAN ALEX DE SOUZA'YA BÜYÜK SAYGI
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde sergilediği performansla sarı-lacivertli kulübün unutulmaz isimleri arasına giren Alex de Souza, Brezilya futbolunun da önemli oyuncuları arasında yer aldı.
Neymar'ın paylaşımı, Alex de Souza'nın kendisi için yalnızca başarılı bir futbolcu değil, aynı zamanda kariyerinde ilham aldığı isimlerden biri olduğunu ortaya koydu. Brezilyalı yıldız, Alex'in formasını aldığını da takipçileriyle paylaştı.