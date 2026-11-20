

"BANA İLHAM VEREN BİR İDOL"

Alex de Souza'nın formasına sahip olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Neymar, paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Brezilyalı yıldız, "Bana ilham veren bir idolün formasına sahip olmak ne büyük onur. Sen bir efsanesin. Sana sonsuz saygı duyuyorum" sözleriyle Alex'e olan saygısını ifade etti.