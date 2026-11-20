Kadim Dostlar Buluşması'nda Başkan Erdoğan'a geçmişten bir hediye! İşte gençlik yıllarına ait o kare
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Programdan yansıyan karelerde en çok öne çıkan ayrıntı ise Erdoğan'a verilen özel hediye oldu. Başkan Erdoğan'a gençlik yıllarına ait fotoğrafının yer aldığı tablo takdim edildi. İşte buluşmadan objektiflere yansıyan o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Programdan objektiflere yansıyan kareler arasında Erdoğan'a verilen özel bir hediye de yer aldı. Başkan Erdoğan'a gençlik yıllarından bir fotoğrafının bulunduğu tablo takdim edildi. İşte buluşmadan yansıyan kareler...
İstanbul'da gerçekleştirilen Kadim Dostlar Buluşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Programda bir araya gelen katılımcılar, buluşmadan geriye kalan anlarla objektiflere yansıdı.
KADİM DOSTLAR BULUŞMASI'NDAN KARELER
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı programda çekilen fotoğraflar, buluşmadan çeşitli anları gözler önüne serdi.
Etkinlik boyunca kaydedilen görüntülerde Erdoğan'ın programa katılımı ve buluşmanın atmosferi yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A GENÇLİK YILLARINDAN ÖZEL HEDİYE
Programın öne çıkan anlarından biri ise Başkan Erdoğan'a takdim edilen tablo oldu.
Başkan Erdoğan'a, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi. O anlar da programdan yansıyan kareler arasında yerini aldı.
İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'nda çekilen fotoğraflar, programdan çeşitli anları yansıtırken Başkan Erdoğan'a verilen özel hediye de buluşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
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