İstanbul'da gerçekleştirilen Kadim Dostlar Buluşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Programda bir araya gelen katılımcılar, buluşmadan geriye kalan anlarla objektiflere yansıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Programdan objektiflere yansıyan kareler arasında Erdoğan'a verilen özel bir hediye de yer aldı. Başkan Erdoğan'a gençlik yıllarından bir fotoğrafının bulunduğu tablo takdim edildi. İşte buluşmadan yansıyan kareler...

Etkinlik boyunca kaydedilen görüntülerde Erdoğan'ın programa katılımı ve buluşmanın atmosferi yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı programda çekilen fotoğraflar, buluşmadan çeşitli anları gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. (Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'A GENÇLİK YILLARINDAN ÖZEL HEDİYE

Programın öne çıkan anlarından biri ise Başkan Erdoğan'a takdim edilen tablo oldu.

Başkan Erdoğan'a, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi. O anlar da programdan yansıyan kareler arasında yerini aldı.