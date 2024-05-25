Onyedika hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 6 numara pozisyonuna takviye yapacak olan Kanarya, aradığı ismi Belçika Ligi'nde buldu.

HEDEF İSİM ONYEDIKA

Orta sahaya tartışmasız bir transfer yapmak isteyen ve Fred'in yanına karakterli bir oyuncu alabilmek için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler, Belçika'da Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırma yaptığı ve yönetime oyuncunun alınması yönünde bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, Onyedika'nın transferi için girişimlere de başladı.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Ön libero, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Onyedika'nın Club Bruge ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. 1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 8 milyon Euro değer biçiliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Onyedika, 4 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi. Onyedika'nın da Kanarya'ya sıcak baktığı gelen haberler arasında.