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Estetikleri 'çene' yordu!

Havalimanında objektiflere yansıyan Deniz’in çene estetiği yine gündem oldu. Sivrilen çenesi sosyal medyanın da diline düştü.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Estetikleri ’çene’ yordu!

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Dilan Çiçek Deniz, önceki gün havalimanında görüntülendi. Giydiği transparan elbisesi ile gündem olan oyuncu, "Çok güzel geçti. Kevin Costner, beni Hollywood'a davet etti. Normalde 3 dakika bir röportaj yapacaktık ama bizimkisi biraz daha uzun sürdü. O da inanılmaz bir insan, daveti de aldık gideriz belki..." diyerek güldü. Sosyal medyada festivale giden Türk oyuncuları eleştirenler hakkında da konuşan Deniz, "Herkes istediğini giymekte özgür, insanlar da eleştirmekte özgür ama benim tercihlerime saldırmak, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka bir durum... Umarım bir gün herkes bunun farkını anlar" dedi.

YİNE Mİ DOLGU?
Son dönemde adı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo ile anılan Deniz, aşk soruları karşısında ise "Dur şimdi ortalık karışık. Bununla ilgili konuşmayalım" diyerek kahkaha attı. Ünlü oyuncunun, röportaj anında dikkat çeken çene estetiği de dile düştü. Yaptırdığı estetik operasyonlar yüzünden sürekli eleştirilen ünlü oyuncu Denizin, sivri çenesi yine dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kendisinin paylaştığı fotoğraflarda çenesi normal gözüken Deniz'in, havalimanında hali "Yine mi dolgu yaptırdı?" sorularını beraberinde getirdi. Güzel oyuncuya, "Artık çene dolgusu yapma!" yorumları yapıldı.

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