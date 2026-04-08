NATO'da hain var: Yunan Albay Çin casusu çıktı

NATO’nun hassas bilgilerine sahip olan ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli olan bir albayın Çin’e giderek Çin istihbaratı ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Skandalın ardından suçunu itiraf eden Yunan Albay tutuklanırken ödemeleri kripto para ile aldığı belirlendi.

  • NATO üyesi Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir Albay'ın Çin istihbaratı için casusluk yaptığı tespit edilerek tutuklandı.
  • Yunanlı Albay, LinkedIn üzerinden Malezya menşeli bir şirket aracılığıyla temasa geçirilerek Çin'e götürüldü ve Çin İstihbaratı tarafından devşirildi.
  • Albay, NATO'nun gizli projeleri ve kritik teknolojileri hakkındaki bilgileri kripto para karşılığında Çin istihbaratına sattı.
  • NATO'nun Yunan makamlarını uyarması ve müttefik ülkeleri bilgilendirmesi üzerine Albay tutuklandı.
  • Tutuklanan Albay, sorgulamada Çin için casusluk yaptığını itiraf etti.

NATO üyesi ülkeler, Yunan bir Albay'ın Çin casusu çıkmasıyla çalkalanıyor. NATO kaynaklarına göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve NATO'nun hassas bilgilerine sahip olduğu belirlen Yunanlı Albay'ın, bizzat Çin'e giderek Çin istihbaratı ile görüşmeler yaptığı belirlendi.

LINKEDIN İSİMLİ PROGRAM ÜZERİNDEN TEMAS KURDULAR

NATO kaynaklardan alınan bilgilere göre, danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin adlı sosyal medya uygulaması üzerinden söz konusu Albay ile temasa geçtiği belirlendi.

Malezya menşeili şirketin Çin seyahatine katılan Yunanlı Albay'ın, bu seyahatte Çin İstihbaratı tarafından devşirildiği öğrenildi.

KRİTİK ÖNEME SAHİP BİLGİLERİ PARA KARŞILIĞI SATMIŞ

Yunan Albay'ın Çin'deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı tespit edildi.

Ödemeleri kripto para ile aldığı belirtilen Albay, NATO'nun Yunan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandığı belirtildi.

Yunanlı Albay'ın tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

MGK'da gündem İstanbul'daki terör saldırısı
 Üsküdar'da "rüşvet" mavisi! CHP haraca bağladığı müteahhitleri renklere ayırdı | Bavuldan çıkan milyonlarda "Ekosistem" izi
Rüşvetin rengi mavi!

