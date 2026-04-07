CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali şube ekipleri Üsküdar Belediyesi binasında arama yaptı. Üsküdar Belediyesi Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

KENTAŞ PARAVAN... RUHSAT KARŞILIĞI RÜŞVET! Kentaş'ın paravan olarak kullanılıp müteahhitlerden iskan ruhsatı karşılığında rüşvet alındığı ifade ediliyor. Rüşvet meblağını Akkoyunlu'nun belirlediği iddia edilirken; toplantılara Sinem Dedetaş'ın yardımcılarının da iştirak ettiği belirtiliyor.





İŞTE SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturmanın detayları da belli oldu.



Buna göre;



Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.)'nın, belediye başkan yardımcısı gibi hareket ettiği ve bu unvanla resmi programlarda yer aldığı tespit edildi.



Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde, yetkisi olmayan Kent A.Ş.'nin paravan olarak kullanıldığı ve müteahhitlerden gayri yasal menfaat sağlandığı iddia edildi.