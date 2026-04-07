CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ı paravan olarak kullanıp müteaahhitleri hortuma bağladılar: Ver rüşveti al ruhsatı düzeni

CHP'li Üsküdar Belediyesi’ndeki yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlükler sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde, yetkisi olmayan Kentaş'ın paravan olarak kullanıldığı ve müteahhitlerden gayri yasal menfaat sağlandığı iddia edildi. İskan ruhsatı için talep edilecek menfaat miktarlarının Akkoyunlu'nun belirlendiği; toplantılara belediye başkan yardımcılarının da katıldığı söyleniyor.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ı paravan olarak kullanıp müteaahhitleri hortuma bağladılar: Ver rüşveti al ruhsatı düzeni

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mali şube ekipleri Üsküdar Belediyesi binasında arama yaptı. Üsküdar Belediyesi Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ı paravan olarak kullanıp müteaahhitleri hortuma bağladılar: Ver rüşveti al ruhsatı düzeni-2

KENTAŞ PARAVAN... RUHSAT KARŞILIĞI RÜŞVET!

Kentaş'ın paravan olarak kullanılıp müteahhitlerden iskan ruhsatı karşılığında rüşvet alındığı ifade ediliyor.

Rüşvet meblağını Akkoyunlu'nun belirlediği iddia edilirken; toplantılara Sinem Dedetaş'ın yardımcılarının da iştirak ettiği belirtiliyor.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ı paravan olarak kullanıp müteaahhitleri hortuma bağladılar: Ver rüşveti al ruhsatı düzeni-3



İŞTE SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturmanın detayları da belli oldu.

Buna göre;

Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.)'nın, belediye başkan yardımcısı gibi hareket ettiği ve bu unvanla resmi programlarda yer aldığı tespit edildi.

Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde, yetkisi olmayan Kent A.Ş.'nin paravan olarak kullanıldığı ve müteahhitlerden gayri yasal menfaat sağlandığı iddia edildi.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ı paravan olarak kullanıp müteaahhitleri hortuma bağladılar: Ver rüşveti al ruhsatı düzeni-4


Ruhsat işlemlerinde, ada-parsel bazlı renk kodlu (mavi, kırmızı, yeşil, turuncu) Excel listesi kullanılarak, başvuruların para talebine göre ilerletildiği öne sürüldü.

İskan ruhsatı için talep edilecek menfaat miktarlarının, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu başkanlığında yapılan toplantılarda belirlendiği; toplantılara belediye başkan yardımcısı (F.D.)'nin de katıldığı iddia edildi.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Kentaş'ı paravan olarak kullanıp müteaahhitleri hortuma bağladılar: Ver rüşveti al ruhsatı düzeni-5


30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Usulsüzlüklere ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

