ABD VE İSRAİL MEHRABAD HAVALİMANI'NI HEDEF ALDI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta 39. günü girilirken taraflar arasındaki sert misillemeler ve tehditler sürüyor.
İran medyası, ABD-İsrail'in daha önce İran'ın batısındaki Horramabad Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nı da hedef aldığını bildirdi.
Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadelerine yer vermişti.
"SALI GÜNÜ İRAN'A VERİLEN SÜRE BİTİYOR"
Son yaptığı açıklamada İran'a verilen sürenin sonuna geldiklerine dikkat çeken Trump, "Salı Günü İran'a verilen süre bitiyor. İran gereken adımları atarsa savaş çok kısa sürede sona erebilir. ABD halkı ordunun eve dönmesini istiyor. Bizde bundan dolayı elimizden geleni yapıyoruz. Öte yandan İran'ın elinde nükleer silah olamaz.” dedi.
ABD basınında Başkan Donald Trump'ın müzakerelerde ilerleme olması halinde İran'a kapsamlı saldırılar için belirlediği süreyi uzatabileceği iddia edildi.
ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'ın enerji tesisleri ve köprülerine yönelik ortak saldırı planının hazırda beklediği aktarıldı.
Saldırı planının uygulanması için yalnızca Trump'ın onayının gerektiği vurgulanan haberde, "Başkan bir anlaşmanın şekillendiğini görürse, muhtemelen bekleyecektir. Ancak bu kararı yalnızca ve yalnızca o verir." ifadesi kullanıldı.
İsmi açıklanmayan kaynaklardan birinin "Trump bir anlaşma olsa kabul ederdi, ancak İranlıların buna hazır olup olmadığı belirsiz." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
Haberde, bir savunma yetkilisinin ise İran'a saldırının ertelenmesi ihtimaline "temkinli yaklaştığı" ve müzakere sürecinin kritik bir eşiğe geldiğine işaret ettiği vurgulandı.
Trump ile son günlerde birkaç kez görüşen bir kaynağın Başkan'ın İran konusundaki tutumunu "yönetimin en üst kademelerindeki en sert pozisyon" olarak nitelendirdiği, bir başka kaynağın ise Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'ın yanında "güvercin" kaldığı yorumunu yaptığı belirtildi.
İsrail ordusu, saldırı imasında bulunarak İran halkına ülke genelinde saat 21.00'e (TSİ 19.30) kadar trenlerden uzak durmaları uyarısı yaptı.
Ordunun, sosyal medyadaki Farsça hesabından, "İran'daki tren kullanıcılarına ve yolcularına acil uyarı" şeklinde bir paylaşım yapıldı.
Açıklamada, halkın İran saatiyle 21.00'e (TSİ 19:30) kadar ülke genelinde tren kullanmaktan ve seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği savunularak "Trenlerde ve demiryolu hatlarının yakınında bulunmanız hayatınızı riske atıyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bugün İran'daki demiryolu altyapısının hedef alınacağını kaydetti.
Trump, basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, kendisine kalsa İran'ın petrolünü ele geçirmeyi amaçlayacağını belirterek, “Bana kalsa İran’daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor. Bana kalsa, petrolü alırdım, elimde tutardım ve bolca para kazanırdım” ifadelerini kullandı.
ABD ile İran arasındaki olası anlaşma sürecinin olumlu ilerlediğini ve İran'ın Amerikalılara verdiği son yanıtların kayda değer gelişmeler olduğunu söyleyen Trump, “Neler olacağını göreceğiz. İran halkının elinde silah olsa sokağa çıkıp kendini savunurdu” diye konuştu. Trump, İran'ın ABD'ye ait 2 ‘F-15’ savaş uçağını düşürmesini ‘şansa’ bağlayarak, “Savaşta bazen şans da önemli” değerlendirmesinde bulundu.
ABD-İsrail'in, İran'ın Tahran eyaletine bağlı Perdis ilçesindeki yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, sabaha karşı Tahran'ın doğusundaki Perdis ilçesinde sivil yerleşim yerine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin, bir binanın enkazından 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin cenazesini çıkardığı aktarıldı.
Yayımlanan görüntülerde yerleşim yerine düzenlenen saldırıda bazı binaların ağır hasar aldığı görüldü.
İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, "Pakistan'ın savaşı durdurma çabaları çerçevesinde gösterdiği olumlu girişimlerin kritik aşamaya yaklaştığını" söyledi.
Mukaddem, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Pakistan'ın ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için gösterdiği çabalara işaret etti.
İranlı Büyükelçi Mukaddem, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pakistan'ın savaşı durdurmak için iyi niyet ve dostane girişim çerçevesinde gösterdiği olumlu ve verimli girişimler kritik ve hassas bir aşamaya yaklaşıyor. Daha fazlası için takipte kalın."
ABD, İsrail'in peşinden İran'a karşı girdiği savaşın çıkmazında kaybolmaya devam ediyor. İsrail'in siyonist emellerle başlattığı savaşta bugün 39'uncu gün. Savaşta altıncı haftaya girilirken yine bir "son 48 saat" içine girildi. Sahada istediğini alamadığı için son çare olarak küfre sarılan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için tanıdığı süre Türkiye saatiyle yarın sabah dolacak. Bu süre işlerken dün ise ortaya bir kez daha ateşkes ve anlaşma detaylarına dair iddialar ortaya atıldı.
İKİ AŞAMALI PLAN ÖNERİSİ
ABD'de yayın yapan ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen Axios sitesine göre Washington, İran ve arabulucular 45 günlük ateşkes planı üzerinde çalışıyor. Geçici ateşkesin ardından savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefleniyor.
İngiliz Reuters ajansı ise "Pakistan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD ve İran tarafına iki aşamalı bir plan önerdi" haberini geçti. Buna göre planda, İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi maddeler var. Trump'ın ülkelerine yönelik tehdit ve küfrüne İran'dan ABD ve İsrail'in sivil hedefleri vurması halinde "çok daha yıkıcı" misillemelerde bulunacağı cevabı geldi. Tahran'dan olası ateşkes görüşmelerine dair de "İran, ABD'nin kalıcı bir ateşkese hazır olmadığına inanıyor" mesajı basına yansıdı. Tahran'dan kaynaklar ayrıca "geçici bir ateşkes" karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayacağız bilgisini verdi. İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi. Tuğgeneral Ekreminiya, ABDİsrail'in İran'a karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi.
KALICI ANLAŞMA TALEBİ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin sunduğu iki aşamalı ateşkes teklifini reddettiklerini bildirdi. Bekayi, ateşkesin askeri olarak toparlanma manasına geldiğini, bu nedenle kendilerinin ateşkes değil saldırıların tekrarlanmayacağı kalıcı bir anlaşma istediklerini vurguladı. İranlı arabulucular, ABD'nin önerdiği 45 günlük sürenin, yeni saldırılar için hazırlık amacı taşıyabileceğinden endişe duyulduğunu söyledi. Bu durum, müzakere sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olarak yorumlandı. Söz konusu iddialara ilişkin Washington'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak The Wall Street Journal dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin bazı taleplerinden geri adım atabileceğini yazdı. Kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamalarına rağmen, ateşkes seçeneğine kapıyı tamamen kapatmadığı bildirildi.
DÜŞÜRÜLEN ASKERİ UÇAKTA ABD ASKERİNİN CESEDİ ÇIKTI
İran topraklarında düşürülen ABD’ye ait iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. İran basını, ABD’nin daha önce düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyona katılan ve İsfahan eyaletinde vurulduğu belirtilen iki uçağa ilişkin yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüde ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçası görülüyor.
KARA SALDIRISINDAN VAZGEÇECEK İDDİASI
ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik olası kara saldırısından vazgeçebileceği öne sürüldü. BBC'ye konuşan Washington'daki bazı kaynaklar, uçak kayıpları ve pilotları kurtarmak için yürütülen operasyonun karmaşıklığının, Trump'ı Hark Adası'nı ve Basra Körfezi'ndeki noktaları ele geçirmek ya da İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu kontrol altına almaya yönelik bir kara operasyonundan vazgeçirebileceğini öne sürdü.
ÜNİVERSİTEYE BİR TONLUK BOMBA
ABD ve İsrail’in İran’ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti. Başkent Tahran’a düzenlenen saldırılarda ölenlerin 6’sının çocuk olduğu belirtildi. Saldırılarda İran’ın en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi de hedef alındı. ABD medyasına göre üniversite saldırısında 1 tonluk oldukları bilinen sığınak delici füzeler kullanıldı.
İRAN'DA 10 GÜNLÜK SEFERBERLİK
İran İçişleri Bakanlığı, 10 günlük seferberlik kampanyası sırasında 12 milyon vatandaşın olası bir ABD tarafından gerçekleştirilecek kara işgalini püskürtmek için savaşmaya hazır olduğunu açıkladı.