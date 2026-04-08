İstanbul Beşiktaş'ta pazar gecesi yapılan saldırının arkasından esnafa adeta kan kusturan cezaevi firarisi Volkan Ramazan Ayhan'ın liderliğindeki Şapkalılar çetesi çıktı. Husumetin nedeni ise çetenin Beşiktaş'taki bir gece kulübü nedeniyle işletmeci Selçuk Kürkoğlu ile karşı karşıya gelmesiydi. Kendisini çete yöneticilerinden Diyar Altunkaynak olarak tanıtan bir kişi, telefonlaşarak Kürkoğlu ile haraç tartışması yaptı.





Sabotajın, 'Şapkalılar' çetesi tarafından haraç isteme nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

Saldırı anı ve kundaklama görüntüleri ortaya çıktı

TELEFONDA KÜFÜRLER MERMİYE DÖNDÜ



Tartışma kısa sürede küfürleşmeye ve tehditlere döndü. 04.30 sıralarında ise Kürkoğlu'nun sevgilisi Dilek Karmuk'a ait olan araç kiralama şirketine gelen kasklı iki şüpheli, araçların üzerine benzin dökerek iş yerini ateşe verdi.







14 araç hurda oldu. Dakikalar sonra aynı şüpheliler, bu kez çiftin Levent Mahallesi'ndeki villasına yöneldi. Yanlarındaki silahla eve peş peşe ateş açtı. Polis, şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.