CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Sanchez ile kritik temas! Gündemde İran, Gazze ve Ukrayna var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Sanchez'e İran’ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip edilmediği gibi İran’ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulunmadığını söylediği belirtildi. Gündemde ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Ukrayna-Rusya savaşı da ele alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez' ile görüştü. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

İŞTE ELE ALINAN KONULAR

Başkan Erdoğan Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

İRAN MESAJI

Erdoğan, İran'ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğimiz gibi İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığımızı, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesinde rüşvet soruşturması: Tutuklu sayısı 35’e yükseldi
SONRAKİ HABER

CHP'li Bozbey'e rüşvet soruşturması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler