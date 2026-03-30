Bilirkişi raporundaki şu detaylar dikkati çekti: Adem Hasbaş, "arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu" beyan ettiği Tuana'ya selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle sol tarafından geçiş yapabileceğini varsayarak seyrine devam ettiği esnada kaza meydana geldi. Bilirkişi raporunda asfalt zeminli yol üzerindeki fren, lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan 4 metre sonrasında başladığına dikkat çekildi.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun'un beyin ölümü gerçekleşince ailesi kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla alınan Torun'un akciğeri Ankara'ya, kalp kapağı İstanbul'a, karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri Ankara ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara gönderildi. Hayatını kaybeden Tuana Elif Torun cenazesi, Görele ilçesinde toprağa verildi.

DEDE'DEN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZDIR

Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede, Tuana Elif Torun'a yönelik 'taciz mesajları' iddiasıyla yargılandığı süreç ve bahse konu trafik kazasına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kazayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirttiği açıklamasında şu ifadelerde yer verdi:

"Öncelikle ilçemizde meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tuana Torun'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Acılarını en kalbi duygularımla paylaşıyorum. Bu büyük acı henüz çok tazeyken, şahsımı hedef alan kasıtlı ve haksız bir algı operasyonu yürütüldüğünü üzülerek takip etmekteyim. Bazı haber organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve gencecik bir canın kaybı üzerinden siyasi veya popülist amaç ve hesaplar güderek beni bu olayla ilişkilendirmeye çalışmak hem adalete hem de merhumenin aziz hatırasına saygısızlıktır. Tuana'nın vefatına neden olan kaza ve halen yargılaması devam eden iddialarla ilgili olarak son dönemde şahsımı ve ailemi hedef alan asılsız iftira, gerçek dışı beyan, hakaret, tehdit ve yorumların dayanılmaz boyuta gelmesi nedeniyle ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Tüm kamuoyunun bilmesini isterim ki; bu elim kazayla, kazaya karışan şüpheli şahısla veya olayın yaşandığı işletmeyle hiçbir hukuki, fiili, ticari ya da idari bağım bulunmamaktadır. Hakkımdaki tüm suçlamalar asılsızdır ve gerçeklerle hiçbir bağı bulunmamaktadır. Şahsıma yöneltilen bu iddiaların, bağımsız Türk yargısı huzurunda yapılacak yargılama neticesinde boşa çıkacağına ve masumiyetimin tescil edileceğine inancım tamdır."

'SABIRLA VE METANETLE HUKUKİ MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM'

Dede, dava sürecine ilişkin de "Diğer yandan yargılama süreci halen devam eden davanın içeriği ile ilgili detaylı bir açıklama yapmam hukuken uygun değildir. Ancak bilinmelidir ki; 12.03.2026 tarihli duruşmada davanın tüm taraflarının, başta rahmetli Tuana'nın beyanları psikolog eşliğinde kamera ile kayıt alınmak suretiyle beyan ve ifadeleri mahkeme huzurunda tespit edilmiştir. Ben adaletin tecelli edeceği güne kadar sabırla ve metanetle hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Tek amacım, gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve üzerime atılmaya çalışılan bu lekenin temizlenmesidir. Bu kapsamda kişilik haklarımı ve itibarımı hedef alan, gerçeğe aykırı yorum, beyan ve paylaşımlarla ilgili her türlü yasal hakkımı saklı tuttuğumu bildirir; hukukun üstünlüğüne ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımı kamuoyuna saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.