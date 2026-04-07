Dünya'dan 406 bin kilometre uzaklaştılar: Artemis II rotasında tarihi rekor

1972’den bu yana Ay çevresine gerçekleştirilen ilk insanlı görev olan Artemis II, uzay keşiflerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken tarihi bir rekora da sahne oldu. Görevde yer alan dört astronot Dünya’dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlığın şimdiye kadar ulaştığı en uzak mesafeye erişti.

  • NASA'nın Artemis II görevindeki 4 astronot Dünya'dan 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin en uzak mesafe rekorunu kırdı.
  • 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilendi.
  • Artemis II görevi 1 Nisan'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
  • NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen görevde yer alıyor.
  • 10 gün sürecek yolculukta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek ancak Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarına gidecek.

Uzayda tarihi rekor: Artemis II astronotları insanlığın ulaştığı en uzak noktada

NASA'nın Artemis II görevindeki 4 astronot Dünya'dan 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin en uzak mesafe rekorunu kırdı. Fotoğraf:NASA

Tarihi rekor kırıldı

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde kritik bir başarıya imza atıldı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre Artemis II görevinde yer alan 4 astronot, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti. Böylece 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor, 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilenmiş oldu.

57 yıllık gizem yeniden alevlendi: "Buradalar ve bizi görebiliyorlar"

Görev 1 Nisan'da başladı

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi 1 Nisan'da resmen başlamıştı. 4 astronotun içinde bulunduğu Orion uzay aracını taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, yerel saat ile 18:35'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

4 astronota 43 fincan taze kahve

Artemis II görevi 1Nisan'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.Fotoğraf:AA

Yolculuk 10 gün sürecek

Geçtiğimiz günlerde roketin aşama ayrılmalarının planlanan şekilde tamamlandığı ve Orion uzay aracının yörüngeye yerleştiği bildirilmişti. 10 gün sürecek tarihi uçuşta yer alan NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen'in Ay yüzeyine iniş yapmayacağı ancak Dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarına gideceği bildirilmişti.

