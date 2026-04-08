Türkiye, barış sürecinde üstlendiği rolden dolayı Pakistan'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, kalıcı barışın ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacağını belirtti.

Türkiye, İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık, geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı ve tüm tarafların mutabakata bağlı kalmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı ABD/İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.

Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."