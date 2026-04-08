Türkiye'den Orta Doğu'da ateşkes açıklaması: "Her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanlığından ABD/İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." denildi.

  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD/İsrail ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
  • Bakanlık, geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı ve tüm tarafların mutabakata bağlı kalmasını istedi.
  • Türkiye, İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.
  • Dışişleri Bakanlığı, kalıcı barışın ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacağını belirtti.
  • Türkiye, barış sürecinde üstlendiği rolden dolayı Pakistan'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı ABD/İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.

Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."

