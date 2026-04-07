Görkem Sevindik’e Ben Gvir’den tehdit: Filistinli Esirler idama karşı çıktı siyonistlerin hedefi oldu

İsrail Meclisi’nin Filistinli esirler için aldığı idam kararına sosyal medyadan sert tepki gösteren ünlü oyuncu Görkem Sevindik. siyonistlerin hedefi haline geldi. Sevindik sosyal medyada yaptığı paylaşımda "İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak?" ifadelerini kullanmıştı. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Sevindik'i açıkça tehdit etti.

  • Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin 4 bini çocuk olan 12 bin Filistinli mahkumun idamını onaylamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
  • İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sevindik'i hedef alarak 'Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın, burası İsrail' dedi.
  • Sevindik'in canlandırdığı Kadir Baba karakteri İsrail'de geniş bir kitle tarafından izlenen 'Eşref Rüya' dizisinde yer alıyor.
  • İsrail'de Siyonist çevreler 'Eşref Rüya' dizisinin yayından kaldırılması için boykot kampanyası başlattı.
  • Sevindik'in paylaşımı Türkiye ve dünya genelinde destek mesajları aldı.

İsrail Meclisi'nin Filistinli esirler için aldığı insanlık dışı idam kararına tepki gösteren ünlü oyuncu Görkem Sevindik İsrail'in hedefi haline geldi.

SEVİNDİK'TEN İSRAİL'İN SKANDAL KARARINA TEPKİ

Sevindik, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirler için aldığı skandal "idam kararı"na sosyal medya üzerinden sert tepki göstererek işgalci yönetime adeta insanlık dersi verdi. "Eşref Rüya" dizisindeki Kadir Baba karakteriyle İsrail'de de geniş bir kitle tarafından takip edilen Sevindik, 4 bini çocuk olan 12 bin mahkûmun idamına sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

"BİR BABA OLARAK EMPATİ YAPTIM"

CNN Türk muhabirine konuşan Sevindik; "Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim" ifadelerini kullandı.


Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin 4 bini çocuk olan 12 bin Filistinli mahkumun idamını onaylamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

İNSANLIK BUGÜN AYAĞA KALKMAYACAKSA NE ZAMAN KALKACAK?


İsrail Meclisi, tüm dünyanın kınadığı, uluslararası hukuku hiçe sayan "Filistinli esirlerin idam edilmesi" tasarısını onayladı. Bu vicdansız karara sessiz kalmayan Görkem Sevindik, sosyal medya hesabından adeta insanlık dersi verdi. Sevindik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı, bunların 4 bini çocuk! İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın!


SİYONİST BAKAN'DAN TEHDİT: "KADİR BABA OLAMAYACAKSIN"

Ünlü oyuncunun bu insani çağrısına karşılık aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den tehdit geldi.

Sevindik'i açıkça hedef gösteren Ben Gvir şu küstah sözleri sarf etti: "Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Ancak Türk filmlerinde olabilirsin. Burası İsrail!"

BOYKOT KAMPANYASI TERS TEPTİ: DESTEK YAĞIYOR

Görkem Sevindik'in canlandırdığı karakterin popüler olduğu İsrail'de, Siyonist çevreler "Eşref Rüya" dizisinin yayından kaldırılması için boykot kampanyası başlattı.

Ancak Sevindik'in dik duruşu, sadece Türkiye'de değil dünya genelinde büyük takdir topladı. Siyonistlerin karalama kampanyasının aksine, ünlü oyuncunun paylaşımı rekor düzeyde beğeni ve destek mesajı almaya devam ediyor.

