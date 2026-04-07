NY Post'ta yer alan habere göre bu fikir bilim dünyasında ciddi endişelere yol açtı. Farklı ülkelerden kronobiyoloji ve uyku araştırmalarıyla ilgilenen bilim insanları projenin doğal gece karanlığını kalıcı biçimde değiştirebileceğini belirtiyor.

Göç eden kuşlar, gece aktif böcekler ve deniz canlıları gibi doğal gece karanlığına ihtiyaç duyan türler yapay ışık nedeniyle yönlerini kaybedebilir veya davranışlarını değiştirmek zorunda kalabilir.

Uzmanlar bu durumun sadece rahatsız edici bir aydınlık değil doğrudan fizyolojik etkileri olan bir problem olduğunu özellikle belirtiyor.

Araştırmacılar insan vücudunun "sirkadiyen ritim" olarak bilinen biyolojik döngüsünün ışığa son derece duyarlı olduğunu vurguluyor. Gece saatlerinde artacak yapay ışık:

Uzmanlara göre gece ortamındaki ışık seviyesindeki küçük değişimler bile insan vücudunun biyolojik saatini etkileyebiliyor. Bu sistemin devreye girmesi halinde ise gece gökyüzünün doğal yapısı tamamen değişebilir.

Proje güneş enerjisi üretimini artırmak, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak ve belirli bölgeleri gündüz seviyesine yakın şekilde aydınlatmayı hedefliyor.

Sorun yalnızca insanlarla sınırlı değil. Doğadaki birçok canlı yön bulmak ve yaşam döngülerini düzenlemek için doğal gece karanlığına ihtiyaç duyuyor.

Yörüngedeki nesne sayısının artması çarpışma riskini yükseltebilir, uzay çöplerini artırabilir ve gece gökyüzünde yıldızların görünürlüğünü azaltabilir.

Projenin bir diğer tartışmalı yönü ise yörüngedeki nesne sayısının artması. Halihazırda binlerce uydu Dünya'nın etrafında dolaşırken bu sayının katlanarak artması:

Çarpışma riskini yükseltebilir

Uzay çöplerini artırabilir

Atmosfere giren parçaların yere düşme tehlikesini doğurabilir.

Ayrıca bazı araştırmacılar bu kadar yoğun bir uydu ve ayna ağının gece gökyüzünde yıldızların görünürlüğünü ciddi şekilde azaltabileceğini öne sürüyor.

Yenilik mi yoksa risk mi?

Uzaya yerleştirilecek aynalar fikri, enerji ve teknoloji açısından çarpıcı bir adım gibi görünse de uzmanlara göre bu tür projeler yeterince anlaşılmadan uygulanırsa geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir. Bilim insanları böylesine büyük ölçekli müdahalelerin yalnızca teknik değil biyolojik ve ekolojik etkilerinin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.