CANLI YAYIN
Geri

Uzayda 50 bin ayna: Dev proje bilim dünyasını ikiye böldü

Uzaya yerleştirilecek on binlerce ayna fikri bilim dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Güneş ışığını Dünya’nın karanlık yüzüne yönlendirerek geceyi aydınlatmayı hedefleyen bu proje kulağa çığır açıcı gelse de uzmanlar aynı fikirde değil. Bu girişim doğanın hassas dengesini bozabilir ve insan sağlığını derinden etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD merkezli Reflect Orbital şirketi, Dünya yörüngesine yaklaşık 50.000 ayna yerleştirerek güneş ışığını gezegenin karanlık tarafına yansıtmayı planlıyor.
  • Bilim insanları projenin insan vücudunun sirkadiyen ritmini bozarak uyku düzeni, hormonal denge ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
  • Göç eden kuşlar, gece aktif böcekler ve deniz canlıları gibi doğal gece karanlığına ihtiyaç duyan türler yapay ışık nedeniyle yönlerini kaybedebilir veya davranışlarını değiştirmek zorunda kalabilir.
  • Proje güneş enerjisi üretimini artırmak, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak ve belirli bölgeleri gündüz seviyesine yakın şekilde aydınlatmayı hedefliyor.
  • Yörüngedeki nesne sayısının artması çarpışma riskini yükseltebilir, uzay çöplerini artırabilir ve gece gökyüzünde yıldızların görünürlüğünü azaltabilir.

Bilim insanları uzaya on binlerce ayna yerleştirilmesini öngören iddialı bir projenin ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Güneş ışığını gece tarafına yansıtmayı hedefleyen bu fikir ilk bakışta yenilikçi görünse de uzmanlara göre hem insan sağlığı hem de doğa için büyük riskler barındırıyor.

ABD merkezli Reflect Orbital şirketi, Dünya yörüngesine yaklaşık 50.000 ayna yerleştirerek güneş ışığını gezegenin karanlık tarafına yansıtmayı planlıyor.Fotoğraf:Takvim arşiv

Geceyi gündüze çevirmek mümkün mü?

ABD merkezli bir girişim olan Reflect Orbital, Dünya'nın yörüngesine yaklaşık 50.000 ayna yerleştirmeyi planlıyor. Bu aynalar teoride güneş ışığını gezegenin karanlık tarafına yönlendirerek gece saatlerinde de aydınlatma sağlayabilecek.

Bilim insanları projenin insan vücudunun sirkadiyen ritmini bozarak uyku düzeni, hormonal denge ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Projenin hedefi ne?

Proje güneş enerjisi üretimini artırmak, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için sürekli ışık sağlamak gibi hedefler içeriyor. Şirketin açıklamalarına göre bu sistem belirli bölgeleri dolunay ışığından çok daha parlak, hatta gündüz seviyesine yakın bir şekilde aydınlatabilir.

Göç eden kuşlar, gece aktif böcekler ve deniz canlıları gibi doğal gece karanlığına ihtiyaç duyan türler yapay ışık nedeniyle yönlerini kaybedebilir veya davranışlarını değiştirmek zorunda kalabilir.

Bilim insanları ne düşünüyor?

NY Post'ta yer alan habere göre bu fikir bilim dünyasında ciddi endişelere yol açtı. Farklı ülkelerden kronobiyoloji ve uyku araştırmalarıyla ilgilenen bilim insanları projenin doğal gece karanlığını kalıcı biçimde değiştirebileceğini belirtiyor.

Gökyüzünün doğal yapısı tamamen değişebilir

Uzmanlara göre gece ortamındaki ışık seviyesindeki küçük değişimler bile insan vücudunun biyolojik saatini etkileyebiliyor. Bu sistemin devreye girmesi halinde ise gece gökyüzünün doğal yapısı tamamen değişebilir.

Uyku ve sağlık üzerinde negatif etkileri olabilir

Araştırmacılar insan vücudunun "sirkadiyen ritim" olarak bilinen biyolojik döngüsünün ışığa son derece duyarlı olduğunu vurguluyor. Gece saatlerinde artacak yapay ışık:

  • Uyku düzenini bozabilir
  • Hormonal dengeleri etkileyebilir
  • Uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar bu durumun sadece rahatsız edici bir aydınlık değil doğrudan fizyolojik etkileri olan bir problem olduğunu özellikle belirtiyor.

EKOSİSTEMLER DE RİSK ALTINDA

Sorun yalnızca insanlarla sınırlı değil. Doğadaki birçok canlı yön bulmak ve yaşam döngülerini düzenlemek için doğal gece karanlığına ihtiyaç duyuyor.

Özellikle:

  • Göç eden kuşlar
  • Gece aktif olan böcekler
  • Deniz canlıları yapay ışık nedeniyle yönlerini kaybedebilir ya da davranışlarını değiştirmek zorunda kalabilir.

Yörüngedeki nesne sayısının artması çarpışma riskini yükseltebilir, uzay çöplerini artırabilir ve gece gökyüzünde yıldızların görünürlüğünü azaltabilir. Fotoğraf:sosyal medya

Yörüngedeki nesne sayısını artırabilir

Projenin bir diğer tartışmalı yönü ise yörüngedeki nesne sayısının artması. Halihazırda binlerce uydu Dünya'nın etrafında dolaşırken bu sayının katlanarak artması:

  • Çarpışma riskini yükseltebilir
  • Uzay çöplerini artırabilir
  • Atmosfere giren parçaların yere düşme tehlikesini doğurabilir.

Ayrıca bazı araştırmacılar bu kadar yoğun bir uydu ve ayna ağının gece gökyüzünde yıldızların görünürlüğünü ciddi şekilde azaltabileceğini öne sürüyor.

Yenilik mi yoksa risk mi?

Uzaya yerleştirilecek aynalar fikri, enerji ve teknoloji açısından çarpıcı bir adım gibi görünse de uzmanlara göre bu tür projeler yeterince anlaşılmadan uygulanırsa geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir. Bilim insanları böylesine büyük ölçekli müdahalelerin yalnızca teknik değil biyolojik ve ekolojik etkilerinin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler