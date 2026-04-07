Bilim insanları uzaya on binlerce ayna yerleştirilmesini öngören iddialı bir projenin ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Güneş ışığını gece tarafına yansıtmayı hedefleyen bu fikir ilk bakışta yenilikçi görünse de uzmanlara göre hem insan sağlığı hem de doğa için büyük riskler barındırıyor.
Geceyi gündüze çevirmek mümkün mü?
ABD merkezli bir girişim olan Reflect Orbital, Dünya'nın yörüngesine yaklaşık 50.000 ayna yerleştirmeyi planlıyor. Bu aynalar teoride güneş ışığını gezegenin karanlık tarafına yönlendirerek gece saatlerinde de aydınlatma sağlayabilecek.
Projenin hedefi ne?
Proje güneş enerjisi üretimini artırmak, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için sürekli ışık sağlamak gibi hedefler içeriyor. Şirketin açıklamalarına göre bu sistem belirli bölgeleri dolunay ışığından çok daha parlak, hatta gündüz seviyesine yakın bir şekilde aydınlatabilir.
Bilim insanları ne düşünüyor?
NY Post'ta yer alan habere göre bu fikir bilim dünyasında ciddi endişelere yol açtı. Farklı ülkelerden kronobiyoloji ve uyku araştırmalarıyla ilgilenen bilim insanları projenin doğal gece karanlığını kalıcı biçimde değiştirebileceğini belirtiyor.
Gökyüzünün doğal yapısı tamamen değişebilir
Uzmanlara göre gece ortamındaki ışık seviyesindeki küçük değişimler bile insan vücudunun biyolojik saatini etkileyebiliyor. Bu sistemin devreye girmesi halinde ise gece gökyüzünün doğal yapısı tamamen değişebilir.
Uyku ve sağlık üzerinde negatif etkileri olabilir
Araştırmacılar insan vücudunun "sirkadiyen ritim" olarak bilinen biyolojik döngüsünün ışığa son derece duyarlı olduğunu vurguluyor. Gece saatlerinde artacak yapay ışık:
Uzmanlar bu durumun sadece rahatsız edici bir aydınlık değil doğrudan fizyolojik etkileri olan bir problem olduğunu özellikle belirtiyor.
EKOSİSTEMLER DE RİSK ALTINDA
Sorun yalnızca insanlarla sınırlı değil. Doğadaki birçok canlı yön bulmak ve yaşam döngülerini düzenlemek için doğal gece karanlığına ihtiyaç duyuyor.
Özellikle:
Yörüngedeki nesne sayısını artırabilir
Projenin bir diğer tartışmalı yönü ise yörüngedeki nesne sayısının artması. Halihazırda binlerce uydu Dünya'nın etrafında dolaşırken bu sayının katlanarak artması:
Ayrıca bazı araştırmacılar bu kadar yoğun bir uydu ve ayna ağının gece gökyüzünde yıldızların görünürlüğünü ciddi şekilde azaltabileceğini öne sürüyor.
Yenilik mi yoksa risk mi?
Uzaya yerleştirilecek aynalar fikri, enerji ve teknoloji açısından çarpıcı bir adım gibi görünse de uzmanlara göre bu tür projeler yeterince anlaşılmadan uygulanırsa geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir. Bilim insanları böylesine büyük ölçekli müdahalelerin yalnızca teknik değil biyolojik ve ekolojik etkilerinin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.