HÜRMÜZ BOĞAZI VE MÜZAKERE SÜRECİ BELİRLEYİCİ

Önümüzdeki sürecin kritik olduğunun altını çizen Keleş, "İki hafta sonra bir anlaşma imzalanacak mı, imzalanmayacak mı bunların hepsi soru işareti. Şu an yaşanan geçici bir ateşkes. Buna rağmen bir nefes alınmış durumda" dedi.

Sürecin olumlu ilerlemesi halinde fiyatlarda sert geri çekilme yaşanabileceğini belirten Keleş, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolsüz şekilde geçişe açılması, karşılıklı saldırmazlık ortamının oluşması ve İsrail'in bölgedeki pozisyonunun dengelenmesi halinde petrol fiyatlarında 60 doların altı bile görülebilir ancak bu zaman isteyecek" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

ARZ ARTIŞI FİYATLARI AŞAĞI ÇEKEBİLİR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ise petrol piyasasında belirleyici unsurun arz olduğuna dikkat çekti. Sakman, "Venezuela örneğinde olduğu gibi, adaletli mi egemenlik hakkı var mı bakılmadan petrolün piyasaya sunulmasıyla fiyatlar şekillendi. Para kendi yolunu başka türlü buluyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut tabloda benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirten Sakman, "Hürmüz'de geçiş ücretleri kalkar ve tam anlamıyla açılırsa petrol fiyatlarının çok daha aşağı düşeceğini düşünüyorum" dedi.

İRAN PETROLÜ PİYASAYA DÖNERSE DENGE DEĞİŞİR

İran'ın yeniden güçlü şekilde piyasaya dönmesinin kritik olacağını vurgulayan Sakman, "Bu ateşkes ve olası anlaşmalarla İran petrolünün piyasaya daha hızlı ve daha fazla gireceğini unutmamak gerekiyor. Yaptırımların kalkmasıyla arz genişleyecek ve bu da fiyatları aşağı çekecek" sözleriyle sürecin etkilerini ortaya koydu.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarında kalıcı düşüşün anahtarı; güvenli geçiş, siyasi istikrar ve artan arz üçgeninde şekillenecek.