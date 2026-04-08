ABD-İran ateşkesi sonrası petrol fiyatları düştü! Benzin ve mazota indirim gelecek mi?

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilimin düşmesiyle küresel piyasalarda "rahatlama rallisi" başladı. Brent petrolün 93 dolar seviyelerine gerilediği bu kritik süreçte, iki haftalık ateşkes kararı piyasalardaki belirsizliği kısa süreliğine de olsa yatıştırdı. Uzmanlar diplomatik temasların devamının enerji piyasalarının yönünü belirleyeceğini vurguluyor. Bu gelişmelerle birlikte yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi doğdu. İşte 8 Nisan itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

ABD ile İran arasında tansiyonu düşüren ateşkes kararı, küresel enerji piyasalarında güçlü bir fiyat düzeltmesini beraberinde getirdi. Bu gelişmeler petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 15'lik sert bir düşüşe neden oldu.

PETROLDE KRİTİK DÖNEM: HÜRMÜZ VE İRAN BELİRLEYİCİ OLACAK

Orta Doğu'daki gelişmeler petrol piyasasında dengeleri yeniden şekillendirirken, uzmanlar fiyatların kalıcı olarak düşmesi için yalnızca ateşkesin yeterli olmadığını vurguluyor. Hürmüz Boğazı'nın durumu ve İran petrolünün piyasaya dönüşü, fiyatların yönünü belirleyecek en kritik başlıklar arasında öne çıkıyor.

GEÇİCİ ATEŞKES KALICI DÜŞÜŞ İÇİN YETERSİZ

Bölgede ilan edilen ateşkes kısa vadede piyasaya nefes aldırsa da belirsizlik hala güçlü şekilde hissediliyor. A Haber canlı yayınına katılan Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, petrol fiyatlarının yeniden 60-65 dolar bandına gerilemesinin zaman alacağını belirterek, "O 60-65'lere dolar inmesi için bir süre zamana ihtiyaç var. İran'ın o geçişlerden aldığı milyonluk ücretlerden vazgeçmesi gerekiyor, yoksa bu fiyatlara bir daha geri gelmez" ifadelerini kullandı.

Keleş, ekonomik dengelerde güven unsurunun belirleyici olduğuna dikkat çekerek, "Para ürkektir. Parayı korkuttuğunuz zaman bir biçimde oradan kaçar. Bu nedenle bölgenin tam anlamıyla güvenli hale gelmesi gerekiyor" sözleriyle mevcut risk ortamına işaret etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE MÜZAKERE SÜRECİ BELİRLEYİCİ

Önümüzdeki sürecin kritik olduğunun altını çizen Keleş, "İki hafta sonra bir anlaşma imzalanacak mı, imzalanmayacak mı bunların hepsi soru işareti. Şu an yaşanan geçici bir ateşkes. Buna rağmen bir nefes alınmış durumda" dedi.

Sürecin olumlu ilerlemesi halinde fiyatlarda sert geri çekilme yaşanabileceğini belirten Keleş, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolsüz şekilde geçişe açılması, karşılıklı saldırmazlık ortamının oluşması ve İsrail'in bölgedeki pozisyonunun dengelenmesi halinde petrol fiyatlarında 60 doların altı bile görülebilir ancak bu zaman isteyecek" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

ARZ ARTIŞI FİYATLARI AŞAĞI ÇEKEBİLİR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ise petrol piyasasında belirleyici unsurun arz olduğuna dikkat çekti. Sakman, "Venezuela örneğinde olduğu gibi, adaletli mi egemenlik hakkı var mı bakılmadan petrolün piyasaya sunulmasıyla fiyatlar şekillendi. Para kendi yolunu başka türlü buluyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut tabloda benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirten Sakman, "Hürmüz'de geçiş ücretleri kalkar ve tam anlamıyla açılırsa petrol fiyatlarının çok daha aşağı düşeceğini düşünüyorum" dedi.

İRAN PETROLÜ PİYASAYA DÖNERSE DENGE DEĞİŞİR

İran'ın yeniden güçlü şekilde piyasaya dönmesinin kritik olacağını vurgulayan Sakman, "Bu ateşkes ve olası anlaşmalarla İran petrolünün piyasaya daha hızlı ve daha fazla gireceğini unutmamak gerekiyor. Yaptırımların kalkmasıyla arz genişleyecek ve bu da fiyatları aşağı çekecek" sözleriyle sürecin etkilerini ortaya koydu.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarında kalıcı düşüşün anahtarı; güvenli geçiş, siyasi istikrar ve artan arz üçgeninde şekillenecek.

Amerikan medyasında yer alan habere göre, uluslararası referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı 93,48 dolara gerilerken, ABD ham petrolü de 96 dolar seviyesine çekildi. Bu gelişmeyle birlikte kademeli olarak petrol fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI FİYATLARIN YÖNÜNÜ BELİRLEDİ

Krizin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler, piyasaların ana belirleyicisi olmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı, boğazdan geçişlerin iki hafta boyunca ülkenin askeri kontrolü altında açık tutulacağını açıkladı. ABD tarafı ise bu adımı, ateşkes ve müzakere sürecinin ön şartı olarak değerlendirdi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ateşkesi kabul ettiğini duyurması ve tarafların İslamabad'da görüşmelere başlayacak olması, arz kesintisi endişelerini kısa vadede azalttı. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği bu hattın yeniden açılması, fiyatlardaki düşüşün ana nedeni oldu.

PİYASALARDA "RAHATLAMA RALLİSİ" HAKİM

Ateşkes kararı yalnızca petrol piyasasını değil, küresel finansal varlıkları da etkiledi. Asya borsalarında güçlü yükselişler kaydedildi. Avustralya, Japonya ve Güney Kore endeksleri önemli oranlarda değer kazandı.

ABD vadeli endekslerinde de yükseliş görülürken, tahvil getirileri geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinden yüzde 4,24'e düştü. Buna karşın altın fiyatlarının yüzde 2'nin üzerinde artması, yatırımcıların temkinli duruşunu tamamen terk etmediğini ortaya koydu.

İKİ HAFTALIK KRİTİK SÜREÇ

Uzmanlara göre iki haftalık süreçte asıl belirleyici unsur, müzakerelerin devam edip etmeyeceği ve tanker trafiğinin güvenli şekilde yeniden başlayıp başlamayacağı olacak. Sigorta şirketlerinin ve taşımacılık firmalarının bölgeye yönelik risk algısı, petrol fiyatlarının yönünü doğrudan etkileyecek.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini yeniden gündeme taşıdı. 8 Nisan Çarşamba günü büyükşehirlerde güncel pompa fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.24 TL/L

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 85.26 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.09 TL/L

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 85.14 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 64.19 TL/L

Ankara'da motorin litre fiyatı: 86.38 TL/L

Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 64.50 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 86.70 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 34.79 TL

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA YENİ DÖNEMİN EŞİĞİ

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve beş haftayı aşan çatışma süreci, küresel enerji arzında ciddi bir baskı yaratmıştı. Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapanması küresel ölçekte bir enerji krizine yol açmıştı.

Gelinen noktada ateşkes kararı piyasalarda geçici bir rahatlama sağladı. Ancak sürecin kalıcı bir normalleşmeye dönüşüp dönüşmeyeceği, önümüzdeki iki haftada yürütülecek diplomatik temaslara bağlı olacak.

Enerji piyasaları, bu nedenle kısa vadede yüksek oynaklık riskini taşımaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında yön arayışı sürerken, hem küresel hem de Türkiye piyasaları gelişmeleri yakından izliyor.