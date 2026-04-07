Trump, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi açıklamasının sahte olduğunu iddia ederek İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin açıklamasını resmi açıklama olarak paylaştı.

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaşta 40. günde ateşkes anlaşması yapıldı. Trump ateşkesi kabul ettiğini duyururken İran ise resmen zafer ilan etti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Mücteba Hamaney

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

İRAN'DAN ZAFER BİLDİRİSİ

Trump'ın İran'ın 10 maddelik anlaşma şartlarını kabul etmesinin ardından İran zafer ilan etti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Açıklaması şu şekilde:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Aziz, büyük ve kahraman İran halkının bilgisine sunulur:

Düşman, İran milletine karşı yürüttüğü haksız, yasa dışı ve suç niteliğindeki savaşta inkâr edilemez, tarihî ve yıkıcı bir yenilgiye uğramıştır. İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Uzma İmam Hamaney'in (Allah'ın selamı üzerine olsun) pak kanı, İslam Devrimi Lideri ve Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in (Allah onu korusun) tedbirleri, cephelerdeki İslam savaşçılarının fedakârlıkları ve özellikle siz değerli halkın savaşın ilk günlerinden itibaren sahadaki tarihî, kalıcı ve destansı varlığı sayesinde İran büyük bir zafer elde etmiştir.

Bu süreçte Amerika, İran'ın sunduğu 10 maddelik planı kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu planda ABD; saldırmazlık taahhüdü, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün sürmesi, uranyum zenginleştirmenin kabulü, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi ve diğer kurum kararlarının sonlandırılması, İran'a tazminat ödenmesi, ABD askeri güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Lübnan'daki direnişe yönelik olanlar dahil tüm cephelerde savaşın durdurulmasını prensipte kabul etmiştir.

🔹 Bu zaferi İran halkına tebrik ediyor, ancak ayrıntıların kesinleşmesine kadar yetkililerin sağduyusu ile halkın birlik ve dayanışmasının sürdürülmesi gerektiğini vurguluyoruz.

🔹 İran İslam Cumhuriyeti ve Lübnan, Irak, Yemen ve Filistin'deki direniş güçleri son 40 gün içinde düşmana öyle darbeler vurmuştur ki, dünya tarihinin hafızası bunu asla unutmayacaktır. İran ve direniş ekseni, insanlığın ve onurun temsilcileri olarak, insanlığın en vahşi düşmanlarına karşı tarihî bir mücadele vermiş ve onların askerî, ekonomik, teknolojik ve siyasi tüm kapasitelerini ağır şekilde tahrip ederek düşmanı çaresizliğe sürüklemiştir.

🔹 Savaşın başında düşmanlar, kısa sürede İran üzerinde tam askerî kontrol sağlayacaklarını ve siyasi-sosyal istikrarsızlık yaratarak İran'ı teslim alacaklarını düşünüyordu.

🔹 İran'ın füze ve İHA gücünün kısa sürede tükeneceğini varsaydılar ve İran'ın bölge genelinde bu denli güçlü bir karşılık verebileceğine inanmadılar. Küresel Siyonizm, ABD başkanını bu savaşın İran'ı tamamen bitireceğine ikna etmişti. İran'ı parçalama, kaynaklarını yağmalama ve halkını uzun süreli kaos içinde bırakma hayalleri kuruyorlardı.

🔹 Ancak İslam savaşçıları ve direniş eksenindeki müttefikleri, liderlerinin şehadetinin acısına rağmen Allah'a dayanarak ve Kerbela ruhundan ilham alarak düşmana tarihî bir ders vermeye ve geçmişteki tüm suçların intikamını almaya karar verdiler.

🔹 Bu strateji ve ülkede oluşan eşi benzeri görülmemiş siyasi ve toplumsal birlik sayesinde İran ve direniş güçleri, ABD ve İsrail'e karşı tarihin en ağır hibrit savaşlarından birini yürütmüş ve belirledikleri tüm hedeflere ulaşmıştır. ABD'nin bölgedeki askeri kapasitesi büyük ölçüde yok edilmiş, düşmanın yıllarca kurduğu altyapılar ağır şekilde tahrip edilmiş, işgal altındaki topraklarda ciddi kayıplar verilmiş ve savaşın daha ilk 10 gününde düşman zafer kazanamayacağını anlayarak ateşkes talebinde bulunmaya başlamıştır."

GÖRÜŞMELER PAKİSTAN'DA YAPILACAK

İran Ulusal Güvenlik Konseyi savaşın sona erdirilmesi müzakerelerin İslamabad'da yapılacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: